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涉打死非裔青年 曼菲斯5警不認罪 死者母要為兒「伸張正義」

記者胡玉立／綜合報導
死者尼科爾斯的母親威爾斯矢言將為兒子伸張正義。(美聯社)
死者尼科爾斯的母親威爾斯矢言將為兒子伸張正義。(美聯社)

五名被控暴力逮捕毆打非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)致死的田納西州曼菲斯市離職警員，17日首次出庭應訊；針對1月7日發生的事件，他們對於所控二級謀殺等所有罪名均表示不認罪。

尼科爾斯母親威爾斯(RowVaughn Wells)事後舉行記者會表示，他們五人全都沒有勇氣直視她的眼睛，但「他們會在每次開庭時見到我，直到為我兒子獲得伸張正義為止」。

五名同是非裔的前警員：史密斯(Justin Smith)、比恩(Tadarrius Bean)、海利(Demetrius Haley)、馬丁(Emmitt Martin III)和米爾斯(Desmond Mills Jr.)在謝爾比郡(Shelby County)刑事法庭中，對二級謀殺、嚴重毆打、嚴重綁架、公務員不當行為和公務員壓迫等罪名表示不認罪。五人均獲交保。下次出庭日期訂為5月1日。

此案是引發全國抗議並讓大眾再次熱烈討論警察暴行的最新案件。29歲的尼科爾斯因涉嫌違反交通規則被攔下，遭五名警察毆打成重傷，三天後過世。毆打影片傳出後，五名涉案警察均被革職。

法官瓊斯(James Jones Jr.)在法庭上要求大家持續保持耐心和禮貌，強調此案可能需要一些時間審理，「最重要的是要了解田納西州及每位被告，都有獲得公平審判的絕對權利」。

米爾斯的律師巴林(Blake Ballin)表示，所有過程「必須基於事實和法律，而非國家正在經歷的原始情緒」。他強調，「為尼科爾斯伸張正義不能以犧牲米爾斯的正義為代價」，全國對尼科爾斯之死的悲痛，「絕對應該轉化成要求改變在社區內維護治安的作法」。

「同樣重要的是，將這些要求擴展到我們在刑事司法體制中對待少數族群和低收入群眾的作法，」巴林說，「別忘了，法庭上的被告是非裔美國人」。

五名被控暴力逮捕毆打非裔男子尼科爾斯致死的田納西州曼菲斯市前任警員。(美聯社)
五名被控暴力逮捕毆打非裔男子尼科爾斯致死的田納西州曼菲斯市前任警員。(美聯社)

警察 非裔 田納西州

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