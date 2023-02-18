涉打死非裔青年 曼菲斯5警不認罪 死者母要為兒「伸張正義」

死者尼科爾斯的母親威爾斯矢言將為兒子伸張正義。(美聯社)

五名被控暴力逮捕毆打非裔 男子尼科爾斯(Tyre Nichols)致死的田納西州 曼菲斯市離職警員，17日首次出庭應訊；針對1月7日發生的事件，他們對於所控二級謀殺等所有罪名均表示不認罪。

尼科爾斯母親威爾斯(RowVaughn Wells)事後舉行記者會表示，他們五人全都沒有勇氣直視她的眼睛，但「他們會在每次開庭時見到我，直到為我兒子獲得伸張正義為止」。

五名同是非裔的前警員：史密斯(Justin Smith)、比恩(Tadarrius Bean)、海利(Demetrius Haley)、馬丁(Emmitt Martin III)和米爾斯(Desmond Mills Jr.)在謝爾比郡(Shelby County)刑事法庭中，對二級謀殺、嚴重毆打、嚴重綁架、公務員不當行為和公務員壓迫等罪名表示不認罪。五人均獲交保。下次出庭日期訂為5月1日。

此案是引發全國抗議並讓大眾再次熱烈討論警察 暴行的最新案件。29歲的尼科爾斯因涉嫌違反交通規則被攔下，遭五名警察毆打成重傷，三天後過世。毆打影片傳出後，五名涉案警察均被革職。

法官瓊斯(James Jones Jr.)在法庭上要求大家持續保持耐心和禮貌，強調此案可能需要一些時間審理，「最重要的是要了解田納西州及每位被告，都有獲得公平審判的絕對權利」。

米爾斯的律師巴林(Blake Ballin)表示，所有過程「必須基於事實和法律，而非國家正在經歷的原始情緒」。他強調，「為尼科爾斯伸張正義不能以犧牲米爾斯的正義為代價」，全國對尼科爾斯之死的悲痛，「絕對應該轉化成要求改變在社區內維護治安的作法」。