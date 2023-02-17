影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

佛州 一名女子在健身 房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但從監視器畫面可見到，這位自稱是健美運動員 的女子不斷反擊。她在事後告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）16日報導，當事人叫納莎莉（Nashali Alma），事件則發生在1月22日，地點是坦帕（Tampa）地區的一棟公寓大樓，佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County, FL）警局則在她通報襲擊將近一個月後發布了當時影像。

今年24歲的納莎莉表示，她當天正獨自鍛鍊，見到一位認識的健身房顧客，於是開門讓他進來，但這名男子之後據報接近納莎莉與試圖觸摸她。納莎莉告訴警員，她推了男子，對他大喊著退後，男子開始繞著一具器材追著她跑，兩人最終到了健身房的另外一邊。

根據報導與警方發布影像，男子試圖把納莎莉按到地上。不過，即使男子先把她抱住，接著把人舉到空中後壓倒在地，納莎莉仍不斷反抗與毆打對方。她向媒體表示，「當事情發生時，我其實並不害怕。我是健美運動員，實際上挺強壯的，所以在我看來，他跟我算是平等的」。

警方在新聞稿表示，這名25歲男子最終鬆手，讓納莎莉跑到了安全地點，並在24小時內被捕，面臨「性毆擊（sexual battery）、非法拘禁與綁架」等指控。

納莎莉據報想要分享她的故事，以鼓勵其他人發聲。郡警局長柯羅尼斯特（Chad Chronister）則在新聞稿表示，「我對嫌犯的行徑、他怎麼傷害這位年輕女子感到厭惡，這位女性的力量、勇氣與決心都振奮人心」。