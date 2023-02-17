研究：長者早期乳癌手術後可免放療 10年存活率相同

15日發表在新英格蘭醫學期刊(New England Journal of Medicine)上的研究指出，65歲以上患有早期低風險乳癌的女性，若接受過切除手術 和荷爾蒙治療，不論是否再接受放射治療，術後十年存活率幾乎相同；這表示有更多罹癌女性可以避開放射治療，以避免副作用和花費。

新研究招募約1300名65歲以上乳癌患者，對其中一半患者進行長達十年追蹤。切除腫瘤 手術後，接受荷爾蒙治療但未接受放療的女性，約10%乳癌復發；同時接受放療的女性，復發率為1%。但兩組的總生存率幾乎相等，約為81%。

此最新研究結果支持目前部分醫生在不降低生存機率前提下，減少治療乳癌、血癌和攝護腺癌的作法。許多醫生在發現前列腺癌或某些淋巴瘤跡象後，建議先觀察，而非立即展開治療。研究人員也在測試若採取更侷限性化療、手術或放療，是否仍具一定療效；以及具某些特徵的乳癌年輕患者，是否也可以跳過放療。

「以前任何罹患侵入性乳癌患者都會進行放療，」辛辛那提大學癌症 中心放射腫瘤學家莎拉‧梅黛克(Sara Medek)說，「現在我們試圖梳理誰需要什麼及何時需要。」梅黛克並未參與前述研究。

但放射治療仍有好處；醫生表示，預期壽命較長的女性或對荷爾蒙療法缺乏反應的癌症，放療很重要。根據前述研究，未接受放射治療的女性，癌症復發率較高。

美國癌症研究所估計，2022年全美約28萬例乳癌被確診，是女性最常見癌症。每年約四分之一的診斷是65至74歲女性；大多數人罹癌患者需接受荷爾蒙治療。

愛丁堡大學腫瘤學家、新研究主要作者昆克勒(Ian Kunkler) 指出，過往實驗通常將老年患者排除在外，少有證據顯示放療對年長女性是否有同樣好處。參與研究的波士頓Dana-Farber癌症研究所乳腺癌專家伯斯坦(Harold Burstein)表示，「這項研究是非常重要的驗證。人們會說，『不放療我們也會沒事。』這將使臨床醫生『放過』更多女性。」