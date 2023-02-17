我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

研究：長者早期乳癌手術後可免放療 10年存活率相同

記者胡玉立／綜合報導

15日發表在新英格蘭醫學期刊(New England Journal of Medicine)上的研究指出，65歲以上患有早期低風險乳癌的女性，若接受過切除手術和荷爾蒙治療，不論是否再接受放射治療，術後十年存活率幾乎相同；這表示有更多罹癌女性可以避開放射治療，以避免副作用和花費。

新研究招募約1300名65歲以上乳癌患者，對其中一半患者進行長達十年追蹤。切除腫瘤手術後，接受荷爾蒙治療但未接受放療的女性，約10%乳癌復發；同時接受放療的女性，復發率為1%。但兩組的總生存率幾乎相等，約為81%。

此最新研究結果支持目前部分醫生在不降低生存機率前提下，減少治療乳癌、血癌和攝護腺癌的作法。許多醫生在發現前列腺癌或某些淋巴瘤跡象後，建議先觀察，而非立即展開治療。研究人員也在測試若採取更侷限性化療、手術或放療，是否仍具一定療效；以及具某些特徵的乳癌年輕患者，是否也可以跳過放療。

「以前任何罹患侵入性乳癌患者都會進行放療，」辛辛那提大學癌症中心放射腫瘤學家莎拉‧梅黛克(Sara Medek)說，「現在我們試圖梳理誰需要什麼及何時需要。」梅黛克並未參與前述研究。

但放射治療仍有好處；醫生表示，預期壽命較長的女性或對荷爾蒙療法缺乏反應的癌症，放療很重要。根據前述研究，未接受放射治療的女性，癌症復發率較高。

美國癌症研究所估計，2022年全美約28萬例乳癌被確診，是女性最常見癌症。每年約四分之一的診斷是65至74歲女性；大多數人罹癌患者需接受荷爾蒙治療。

愛丁堡大學腫瘤學家、新研究主要作者昆克勒(Ian Kunkler) 指出，過往實驗通常將老年患者排除在外，少有證據顯示放療對年長女性是否有同樣好處。參與研究的波士頓Dana-Farber癌症研究所乳腺癌專家伯斯坦(Harold Burstein)表示，「這項研究是非常重要的驗證。人們會說，『不放療我們也會沒事。』這將使臨床醫生『放過』更多女性。」

癌症 手術 腫瘤

上一則

特斯拉再出毛病 全自駕不遵車速 36.3萬輛被令召回

下一則

布魯斯威利失語症惡化成失智 妻子痛心：得到明確診斷，是種解脫

延伸閱讀

研究：年長早期乳癌患者 術後不一定得接受放療

研究：年長早期乳癌患者 術後不一定得接受放療
駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境
疝氣作祟 男鼠蹊突起痛2個月

疝氣作祟 男鼠蹊突起痛2個月
種菸和戒菸（下）

種菸和戒菸（下）

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

2023-02-13 22:23

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用