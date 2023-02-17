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布魯斯威利失語症惡化成失智 妻子痛心：得到明確診斷，是種解脫

記者胡玉立／綜合報導
去年3月因失語症宣布息影的好萊塢影星布魯斯威利，近日被確診罹患額顳葉失智症。(美聯社)
去年3月因失語症宣布息影的好萊塢影星布魯斯威利，近日被確診罹患額顳葉失智症。(美聯社)

好萊塢影星布魯斯威利(Bruce Willis)的妻子艾瑪(Emma Heming Willis)16日表示，布魯斯威利自去年春天由家人宣布確診「失語症」(Aphasia)以來，病情持續惡化，現在已明確被診斷出是罹患額顳葉失智症(frontotemporal dementia，FTD)。

額顳葉失智症是退化型失智症的一種，但較不為人所了解與熟悉，因此病患早期出現的行為異常、個性改變和語言退化等症狀常會被忽略；額顳葉失智症的發病年齡較阿茲海默症早，大部分在70歲前即出現症狀。

「我們全家首先要表達最深切的感謝，自分享布魯斯最初診斷以來，我們收到難以置信的愛與支持和美好的故事。」44歲的艾瑪在Instagram分享67歲丈夫的照片並寫道：「現在布魯斯更明確診斷是額顳葉失智症；不幸的是，溝通困難只是這種疾病的症狀之一。雖然很痛苦，但最終得到明確診斷，是一種解脫。」

身兼歌手和演員雙重身分的布魯斯威利，演藝生涯長達40年。1988年因演出「終極警探」(Die Hard)系列電影，便以「硬漢警探」形象深植人心，奠定動作巨星地位。根據美聯社報導，布魯斯威利歷年演出的電影全球票房總計超過50億元。他的家人去年3月30日宣布，他因診斷出失語症，認知能力受到影響，就此「息影」。

艾瑪表示，「布魯斯一直相信善用自己的聲音在這世上幫助他人，以提高人們對重要問題的認識。今天他若可以的話，會希望藉由公開回應來引起全球關注，並與所有同樣正面對這種疾病的個人及其家人建立聯繫」。

艾瑪寫道，「看到他和所有人都感受到這種關懷，一切都值得了。在此艱難時期，你們持續的同情、理解和尊重，可以讓我們幫助布魯斯盡可能地過著充實的生活」。

失智 布魯斯威利 失語症

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