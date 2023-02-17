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特斯拉再出毛病 全自駕不遵車速 36.3萬輛被令召回

記者張聲肇／綜合報導
特斯拉電動車全自駕系統在交叉路口會出錯，也不遵守車速限制，主管當局已下令召回近36萬3000輛汽車回廠改善。(美聯社)
特斯拉電動車全自駕系統在交叉路口會出錯，也不遵守車速限制，主管當局已下令召回近36萬3000輛汽車回廠改善。(美聯社)

特斯拉電動車全自駕系統(Full Self-Driving)在十字路口會出錯，不遵守車速限制，讓汽車超速、違法直闖十字路口，提高車禍的風險，主管當局已下令召回近36萬3000輛汽車回廠改進。

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)調查特斯拉汽車的自動駕駛系統已有一陣子，這次召回是目前為止對特斯拉規模最大的行動。

召回令也令人質疑特斯拉老闆馬斯克對完全自動駕駛的溢美之詞。馬斯克宣稱，他能夠證明裝了全自駕系統的車子，比真人駕駛更安全，幾乎完全不用碰任何控制鈕，就可安抵目的地。

NHTSA網站16日發布消息，說特斯拉在未來幾周會提供網路更新軟體服務，修正自駕系統的毛病。該署表示，特斯拉已開始執行召回令，但不同意當局對有關問題的說法。

NHTSA說，目前有40萬特斯拉自駕車的車主，在馬路上測試這套軟體的功能，結果危險狀況屢屢發生，例如，在必須左轉或右轉的車道依然直線前進、碰到「停止」指示牌沒完全停妥就繼續往前開，以及闖黃燈等。

此外，特斯拉自駕車在不同速限路段不見得都能正確反應，亦即道路速限改變了，車子的速度卻沒變；駕駛人調整速度後，自駕系統卻不聽指令。

馬斯克16日推文抱怨說，把上網更新軟體稱為｢回廠修理｣，根本就是錯誤。

根據NHTSA統計，2019年5月到2022年9月12日，特斯拉接獲18件根據自駕軟體保固契約提出的理賠申請。特斯拉說，這些個案都沒有牽涉到人員傷亡。

特斯拉 自駕車 馬斯克

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