「驕傲男孩」指國會暴動是川普教唆 要求傳喚作證

極右派組織「驕傲男孩」，右二為本案五名被告之一塔瑞歐。(路透)

極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)五名成員的辯護律師要求傳喚前總統川普 出庭作證，以證明教唆抗議群眾到國會暴動的不是遭起訴的「驕傲男孩」成員，而是川普本人。

檢方指控這五人涉嫌叛亂，理由是他們在2021年1月6日鼓動數十名極右派示威人士衝撞國會，企圖阻擋國會議員確認2020年總統選舉結果。

「紐約時報 」報導，被告律師已擬好傳票，交給主審法官凱利(Timothy J. Kelly)，但法官是否裁准，目前不得而知。即使法官同意傳喚川普，川普必然會抗拒到底，以免被迫站在證人席宣誓，接受律師詰問他在國會暴動中扮演何種角色等問題。

其他涉案被告也曾想傳喚川普和幕僚到審判庭上作證，但都沒有具體行動，去年終於有一位被告請求法官准予傳喚川普等人出庭作證。

1月6日國會暴亂另一名被告湯普森(Dustin Thompson)的律師致函法庭，表示如果傳喚川普等人作證，他和親信一定會說，他們細心策畫了一個計謀，要讓全國民眾質疑2020年總統選舉的合法性以及拜登 當選的適法性。

但主審該案的法官聽完湯普森本人的證詞後，擱下傳喚，直接判決檢方指控的六項罪名都成立，判處三年徒刑。湯普森作證說，他純粹是聽從了川普的命令，才衝撞國會。

不過，驕傲男孩五名被告塔瑞歐(Enrique Tarrio)、諾丁(Ethan Nordean)、瑞爾 (Zachary Rehl)、裴左拉(Dominic Pezzola)和畢格斯(Joseph Biggs)可能比湯普森更有法律立場傳喚川普。

辯護律師說，政府指控他們是「陰謀的工具」，被利用來煽動其他示威人士衝撞國會，他們當然有權利提出自己的理論來反駁檢方的指控，向陪審團說明。