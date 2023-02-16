涉性侵專欄作家 川普願提供DNA樣本 法官拒絕 4月開審不變

前總統川普被告涉嫌多年前性侵專欄作家卡洛爾一案，川普律師團隊在最後關頭表示「願意提供川普DNA樣本」，但遭聯邦法官凱普蘭拒絕。(美聯社)

針對專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普 多年前在紐約市一家曼哈頓豪華百貨公司更衣室對她性侵 案，聯邦法官凱普蘭(Lewis Kaplan)15日拒絕了川普律師團隊在最後關頭「願意提供川普DNA 樣本」的新提議。這項裁定，讓訂於4月25日開始的審判少了潛在的拖延障礙。

凱普蘭表示，川普錯過了用DNA證明他並未強暴卡洛爾的機會；川普和卡洛爾的律師有超過三年的時間讓DNA成為此案的一項議題，但雙方都選擇不這樣做。如今，就審判證據爭訟已截止四個月，距4月25日審判只剩幾周，若重新審理DNA問題，審判勢必就得延後。

凱普蘭在命令中寫道，川普想要免除自己未及時要求取得完整DNA報告的後果，但理由不具說服力。

卡洛爾2019年出書首次提到川普於1995年底或1996年初在曼哈頓高檔百貨公司更衣室強姦她，川普多次否認，並稱不認識卡洛爾，指她這麼說全是為了打書。卡洛爾隨即提出性侵告訴，並另案控告川普誹謗。

卡洛爾的律師三年來一直希望取得川普DNA樣本，以和卡洛爾聲稱遭性侵當天所穿裙子發現的污漬比對。連身裙DNA分析結果顯示，確實含有一名未知男子的DNA痕跡。但川普的律師一直拒絕提供DNA樣本，但新聘律師10日改變策略指稱，若卡洛爾交出當天所穿衣物完整DNA報告，他們就會提供川普DNA樣本。

凱普蘭指出，那份DNA報告並未找到精子細胞證據，雙方幾年來也都選擇不追究那個議題。就算川普DNA與裙子DNA呈陽性匹配，也只能證明川普和卡洛爾在她穿這件裙子當天有過接觸，不能證明或反駁發生強姦。