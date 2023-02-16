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涉性侵專欄作家 川普願提供DNA樣本 法官拒絕 4月開審不變

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普被告涉嫌多年前性侵專欄作家卡洛爾一案，川普律師團隊在最後關頭表示「願意提供川普DNA樣本」，但遭聯邦法官凱普蘭拒絕。(美聯社)
前總統川普被告涉嫌多年前性侵專欄作家卡洛爾一案，川普律師團隊在最後關頭表示「願意提供川普DNA樣本」，但遭聯邦法官凱普蘭拒絕。(美聯社)

針對專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普多年前在紐約市一家曼哈頓豪華百貨公司更衣室對她性侵案，聯邦法官凱普蘭(Lewis Kaplan)15日拒絕了川普律師團隊在最後關頭「願意提供川普DNA樣本」的新提議。這項裁定，讓訂於4月25日開始的審判少了潛在的拖延障礙。

凱普蘭表示，川普錯過了用DNA證明他並未強暴卡洛爾的機會；川普和卡洛爾的律師有超過三年的時間讓DNA成為此案的一項議題，但雙方都選擇不這樣做。如今，就審判證據爭訟已截止四個月，距4月25日審判只剩幾周，若重新審理DNA問題，審判勢必就得延後。

凱普蘭在命令中寫道，川普想要免除自己未及時要求取得完整DNA報告的後果，但理由不具說服力。

卡洛爾2019年出書首次提到川普於1995年底或1996年初在曼哈頓高檔百貨公司更衣室強姦她，川普多次否認，並稱不認識卡洛爾，指她這麼說全是為了打書。卡洛爾隨即提出性侵告訴，並另案控告川普誹謗。

卡洛爾的律師三年來一直希望取得川普DNA樣本，以和卡洛爾聲稱遭性侵當天所穿裙子發現的污漬比對。連身裙DNA分析結果顯示，確實含有一名未知男子的DNA痕跡。但川普的律師一直拒絕提供DNA樣本，但新聘律師10日改變策略指稱，若卡洛爾交出當天所穿衣物完整DNA報告，他們就會提供川普DNA樣本。

凱普蘭指出，那份DNA報告並未找到精子細胞證據，雙方幾年來也都選擇不追究那個議題。就算川普DNA與裙子DNA呈陽性匹配，也只能證明川普和卡洛爾在她穿這件裙子當天有過接觸，不能證明或反駁發生強姦。

凱普蘭指出，川普「想要改變雙方已準備多年的審判性質，不論其申請是否有意拖延，顯然都會對卡洛爾造成潛在損害」。

專欄作家卡洛爾2020年3 月在紐約出庭時。(美聯社)
專欄作家卡洛爾2020年3 月在紐約出庭時。(美聯社)

川普 DNA 性侵

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