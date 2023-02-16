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拉蔻兒薇芝病逝 享壽82歲 演「大洪荒」躍性感女星

編譯周芳苑／綜合15日電
女星拉蔻兒·薇芝於1996年6月8日在好萊塢星光大道上留名。(路透)
女星拉蔻兒·薇芝於1996年6月8日在好萊塢星光大道上留名。(路透)

性感女星拉蔻兒薇芝(Raquel Welch)因病15日在加州去世，享壽82歲。

拉蔻兒薇芝於1966年因演出科幻電影「驚異大奇航」(Fantastic Voyage)和「大洪荒」(One Million Years B.C.)一舉成名。尤其在「大洪荒」片中，雖只有短短幾句台詞，但身穿輕薄鹿皮比基尼讓她一躍而成性感象徵。其中一幀劇照後來成為暢銷海報，甚至還被電影「刺激1995」(The Shawshank Redemption)用作關鍵道具。

此後，拉蔻兒薇芝成為 1960、70 年代最搶手的女明星之一，並贏得許多獎項。1974 年出演「三劍客」(The Three Musketeers)獲金球獎(Golden Globe)音樂喜劇類電影最佳女主角；她先後獲金球獎兩次提名。

2012年拉蔻兒薇芝接受The Post採訪時說，她參演「三劍客」第一天，主角費唐娜薇(Faye Dunaway)在片場打扮得漂漂亮亮的來到她面前說，「我是你的忠實粉絲，讓我們一起樂。」

拉蔻兒薇芝1995年被「帝國雜誌」(Empire)評為影史上100位最性感明星之一，並在「花花公子」(Playboy)「20 世紀百位最性感明星」(100 Sexiest Stars in Film History)榜上排名第三。

拉蔻兒薇芝還曾參演1975年音樂劇「雪兒秀」(The Cher Show)。

拉蔻兒薇芝的父親是來自波利維亞的第一代移民。她1940年9月5日出生於芝加哥，兩歲時舉家遷至聖地牙哥。童年學習芭蕾舞和少女時期參加選美比賽的經驗讓她對表演產生興趣，後來獲得戲劇藝術獎學金進入聖地牙哥州立學院(San Diego State College)就讀，並多次參加當地戲劇演出。

拉蔻兒薇芝一生結過四次婚。第一次婚姻是1959 年嫁給高中戀人詹姆斯·拉蔻兒薇芝 (James Welch) ，育有兩個孩子。1964 年離婚後，拉蔻兒薇芝仍繼續沿用夫姓。

橫跨半世紀的演藝生涯，拉蔻兒薇芝總共出演過30部電影和50齣電視影集；後來她將重心轉移到商業，經營假髮生意頗有成績。

電影 金球獎 聖地牙哥

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