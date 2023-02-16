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「萬事通先生」齊安茲 出任白宮幕僚長首周就遇嚴峻考驗

記者顏伶如／綜合報導
前任白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)成為新任白宮幕僚長第一周就面臨多項挑戰。(美聯社)
前任白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)成為新任白宮幕僚長第一周就面臨多項挑戰。(美聯社)

今日美國報(USA Today)15日報導，前任白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)擁有豐富管理背景及政府公職資歷，常被喻為「萬事通先生」(Mr. Fix-It)，成為新任白宮幕僚長第一周就面臨多項挑戰，複雜程度遠遠超過以往遇過的考驗，履新當天正好是拜登總統發表國情咨文隔天，共和黨主導的眾院委員會對推特(Twitter)打壓拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)負面新聞啟動調查，周末則是連續三天美國戰鬥機擊落美加上空三個不明飛行物體。

報導指出，56歲的齊安茲以勇於克服「不可能的任務」並且順利解除問題著稱，白宮幕僚長一職可能是他職場生涯最艱難的職務。從大環境條件來看，俄烏戰爭沒有停火跡象，美國經濟恐陷入衰退，通膨高漲可能要持續到年底；共和黨居多數的眾院可能限制政府舉債上限，拜登不但施政面臨掣肘，自己與家人也將遭到眾院多項調查。另外，政壇盛傳未來幾周拜登就會宣布角逐連任。

齊安茲在前總統歐巴馬任內奉命建立「歐記健保」healthcare.gov網站平台，拜登上台後延攬齊安茲負責新冠疫情因應計畫，包括為數百萬民眾安排疫苗接種。

「守門人」(The Gatekeepers)作者魏波爾(Chris Whipple)形容，白宮幕僚長堪稱最為吃力不討好的華府差事：「出錯時被罵得滿頭包，事情做好卻不會獲得稱讚。」

白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)說，拜登上台初期請齊安茲解決低收入、弱勢族群缺乏新冠疫苗的問題，齊安茲兩、三天後便交出解決方案，具體步驟包括與國會領袖協調、找來各地社區衛生專家以及州政府衛生部門主管幫忙，「他動員整個團隊把問題解決了，擬定方案非常詳盡周到，他的為人處事就是這樣」。

杭特‧拜登 白宮 眾院

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