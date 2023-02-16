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小布希留40備忘錄給歐巴馬 示警「俄覬覦烏領土」新書首解密30份

記者胡玉立／綜合報導
小布希總統14年前卸任時，和他的國安團隊給繼任的歐巴馬總統留下40份備忘錄，其中即提及俄國有意染指烏克蘭。(美聯社)
小布希總統14年前卸任時，和他的國安團隊給繼任的歐巴馬總統留下40份備忘錄，其中即提及俄國有意染指烏克蘭。(美聯社)

14年前，小布希總統卸任時，世界動盪；臨別之際，小布希和他的國安團隊給繼任的歐巴馬總統留下40份「忠告」備忘錄。其中30份首次解密的備忘錄被轉載於15日出版的一本新書中，提供世人窺看的窗口，讓人理解在歷經戰爭、恐怖主義與動盪的八年任期後，小布希政府對當時世局的看法。

建議備忘錄總結來說：印度是朋友，巴基斯坦不是；不要相信北韓或伊朗，但談總比不談好；當心俄羅斯，它覬覦鄰國烏克蘭領土；謹防陷入中東和中亞棘手地面戰爭；國家建設絕對比看起來更難。

當時美國決策者基本上仍對與俄羅斯和中國建立建設性關係抱有希望，小布希政府在有關中國的備忘錄中，敦促雙方領導人進行廣泛個人接觸，小布希並自詡與中國對口的互動，為美中建立了「善意存糧」。

由卸任總統國安會成員寫給繼任總統國安團隊的備忘錄，是不同黨派總統政權過渡模式中廣被稱頌的一環；紐約時報指出，15日由布魯金斯學會(Brookings Institution)出版、小布希最後一位國家安全顧問哈德利(Stephen J. Hadley)和幕僚編輯合撰的新書「交接：小布希交給歐巴馬的外交政策」(Hand-Off: The Foreign Policy George W. Bush Passed to Barack Obama)，轉載了30份備忘錄，構築出2009年1月歐巴馬政府面臨的國際挑戰與展望。

小布希在「前言」寫道，「它們旨在為下任政府提供即將面臨的最關鍵外交政策和國家安全問題訊息，備忘錄坦率告訴他們，我們已取得的成就，成功與失敗，以及哪些工作尚待完成。」

小布希和歐巴馬的政權交接發生在美國脆弱時刻。儘管歐巴馬在競選時抨擊布希政策，尤其是伊拉克戰爭，但雙方交接期間的合作精神，非比尋常。

哈德利和團隊還在書中添加後記，反思過渡備忘錄的正確或錯誤處，及從那時起接下來的三任總統任期間局勢及作為。書中並強調，國際重大挑戰很少得到永久解決，而是從一屆政府遺給另一屆政府，容或形式不斷演變。

小布希 歐巴馬 俄羅斯

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