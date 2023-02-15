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佛州帕克蘭高中槍擊案5年 倖存者仍煎熬

編譯俞仲慈／綜合14日電
佛羅里達州馬喬瑞‧史東曼‧道格拉斯高中校園槍擊案14日滿五周年，民眾在學校前紀念受害者。(美聯社)
佛羅里達州馬喬瑞‧史東曼‧道格拉斯高中校園槍擊案14日滿五周年，民眾在學校前紀念受害者。(美聯社)

2018年2月14日，佛州帕克蘭(Parkland)高中發生校園槍擊案，造成17人死亡的不幸，如今五年過去，倖存者依然飽受創傷症候群的煎熬，儘管校園加強安全措施，但仍無法遏阻暴力事件發生，對於師生構成極大威脅，而教師工會針對老師身體是否該以肉身為學生擋子彈，陷入兩難。

帕克蘭馬喬瑞‧史東曼‧道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)校園槍擊案發生至今，五個年頭過去，但倖存的英語教師勒納(Sarah Lerner)向美國廣播公司(ABC)坦承自己依然飽受煎熬：「任何時候只要有警報響起，或者即使是一場演習，過去的一切又會歷歷在目。」

但勒納表示自己從未考慮過離開教職，「因為我知道我需要和孩子們、我的朋友和同事在一起，我知道孩子們需要我，孤立自己，待在家裡，不與人交往，反而更不健康。」

根據「教育周刊」(Education Week)自2018年起收集的數據顯示，2021年校園槍擊事件有35起，2020年有10起，2019年和2018年各發生24起，但是去年造成傷亡的校園槍擊事件增加至51起，創下新紀錄。

來到2023年，不到兩個月時間，已發生數起備受矚目的槍擊事件，包括維吉尼亞州一名6歲學生持槍上學，故意瞄準老師開槍射擊。

於是勒納和他人聯手創立非營利組織Teachers Unify to End Gun Violence，希望提高校園師生安全意識，致力讓教師參與槍枝暴力的全國性對話。

紐約布朗克斯區公立學校教師兼教師聯合會工會(United Federation of Teachers)地區領導人的伍德拉夫(Bill Woodruff)向ABC表示，他和其他教師公開討論如何以自己肉身來保護學生，但是大家共同的疑問是：「如何保證學生安全並在最壞情況發生時，也能夠同時保護自己？」

紐約州女教師馬克維卡(Whitney Markwica)坦承頻頻發生的校園槍擊事件，令她神經緊張，「從事教學工作，是因為想要教育下一代，但你不會想到或期望必須冒生命危險來保護學生，雖然我知道自己和很多老師都會這樣做，但這不是我們投入教職的代價。」

槍擊 教育 維吉尼亞州

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