通膨增溫 1月CPI年增6.4%超預期

勞工統計局公布1月消費者物價指數，住房、能源、食品價格仍在上漲，但另一份報告則顯示時薪下跌。圖為華府地區一棟可售可租的房屋掛牌尋求住客。(路透)

聯邦勞工 統計局14日公布1月消費者物價指數(CPI)報告，年增6.4%，略高於市場預期的6.2% ，顯示住房成本1月上漲0.7%，較一年前上漲7.9%，貢獻了CPI月增率升幅的一半。這項組成成分占CPI三分之一以上。

能源也是另一個重要因素，月增2%，年增8.7%；而食品成本分別上漲0.5%和10.1%。

物價上漲意味著勞工實際薪資的損失。根據另一份勞工統計局的報告，當月平均時薪下降0.2%，較一年前下降1.8%。

即使近幾個月物價漲幅一直在放緩，但1月數據顯示，通膨仍然是美國經濟今年可能陷入衰退的力量。

雖然聯準會(Fed)努力解決這個問題，但還是出現通膨回升的情況。隨著去年夏天通膨升至41年來的最高水平，Fed自2022年3月以來已八次調升基準利率。

Fed主席鮑爾 最近談到「通貨緊縮」的力量在奏效，但1月數據顯示Fed可能「還有工作要做」。

報告中還是有一些好消息。根據經季節調整後物價，醫療服務下降0.7%，航空票價下降2.1%，二手車價格下降1.9%。

房價上漲是通膨的最大支撐因素，但人們普遍預計這些數字將在今年稍後放緩。這也是包括鮑爾在內的一些Fed官員都表示，在決定政策進程時會更密切關注排除住房價格的核心通膨。

報告中「服務減去能源服務」的成本上漲0.5%，為連續第三個月出現相同漲幅。此外，「服務減去住房租金 」維持穩定，連續第二個月上漲0.6%。

這兩項數據證明，通貨膨脹並不完全是由波動的能源成本或租金驅動的。因以續租時間而言，租金尤其往往落後於其他物價。

金融服務公司Bankrate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示：「服務類通膨在2022年仍然居高不下。」「由於服務業的勞動市場最為緊張，Fed擔心勞動力緊張會加劇通膨壓力。」