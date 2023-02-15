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食物瘋漲影響社交、健康 老人變孤僻

記者顏伶如／綜合報導
美國食物價格一路漲，讓老年人經濟負擔變得沉重。(Getty Images)
美國食物價格一路漲，讓老年人經濟負擔變得沉重。(Getty Images)

紐約時報14日報導，食物價格一路漲，讓全美老年人經濟負擔變得沉重，許多人的消費、飲食方式被迫改變，某些老年人健康因此大受影響，也不敢像往日一樣與友人聚餐，變得社交孤立。

報導指出，每月社安金支票是唯一收入來源的89歲婦女瑪麗蓮‧米勒(Marilynn Miller)，過去一年來嚴格控制三餐預算，平日在沃爾瑪(Walmart)買菜，過去偶爾與朋友上館子的聚餐，如今對她來說已經變得荷包吃不消。為了省錢，米勒不再購買已經烹飪好的即食餐點，改以起司、豆類取代肉品。

住在伊利諾州克雷斯特希爾(Crest Hill)一處老年社區的米勒說，與以往相比，現在已不再購買90%的肉品，「因為實在太貴了」。

紐時報導，全美各地超市與餐廳價格不斷走高，包括許多65歲以上民眾在內的美國人被迫改變消費及飲食習慣。雖然食物漲價潮估計在今年裡得以趨緩，不少民眾還是覺得壓力仍重。農業部指出，食物價格去年增加近10%，2023年估計還會上漲7%。

交通、住房開銷等生活開銷同時上漲之際，紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)今年1月公布報告指出，食物花費增加對年收入不到5萬元的家庭衝擊尤其重大。人口普查局(Census Bureau)統計顯示，2021年當中約有600萬名65歲以上美國人生活在貧窮線以下，比例超過同年齡層人口的10%。

社安金福利今年根據通膨指數將調高8.7%，但對許多退休族而言如同杯水車薪。

報導指出，物價不斷上漲，專家擔心原本身心狀況就欠佳的老年人、低收入老年人，淪為三餐不濟的風險升高，或者變得較難維持健康飲食。經濟壓力更讓老年人變得社交孤立，不再與朋友一起聚餐。

密西根大學(University of Michigan)醫學教授馬蘭尼(Preeti Malani)分析，老年人是容易出現糖尿病、心臟病以及癌症風險的族群，食物對健康來說關係重大，「可是對許多老年人來說，想要吃得健康如今卻因為財務現實而遭遇重大阻礙」。

社安金 低收入 人口普查

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