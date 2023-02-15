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涉2021刺殺海地總統 3美公民被捕

記者張聲肇／綜合報導
海地自從2021年前總統穆瓦茲遭刺殺後，全國陷入混亂，黑道幫派趁虛填補權力真空，控制首都大多地區，迄今猶然。(美聯社)
海地自從2021年前總統穆瓦茲遭刺殺後，全國陷入混亂，黑道幫派趁虛填補權力真空，控制首都大多地區，迄今猶然。(美聯社)

聯邦官員14日說，三名涉嫌刺殺海地總統穆瓦茲(Jovenel Moïse)的美國公民已被逮捕。司法部先前已對同案另外七名嫌犯提出犯罪指控。

委內瑞拉裔美國人殷垂亞哥(Antonio Intriago)和哥倫比亞裔美國人普瑞特爾(Arcángel Pretel Ortiz)共同經營的保全公司CTU Security，涉嫌聘僱20名哥倫比亞退役軍人，執行刺殺穆瓦茲的任務。

兩人在佛州南部被逮捕，14日過堂聽取是否予以交保的裁定。殷垂亞哥的律師特斯蒙(Joseph Tesmond)表示，他的當事人將拒絕認罪。

另外，遭海地政府指控提供17萬2000美元給CTU保全公司執行刺殺計畫的美國籍佛州金融業者溫特密亞(Walter Veintemilla)也已被逮捕歸案。

位於太子港郊區的總統官邸2021年7月7日被一群刺客闖入，穆瓦茲身中12槍，當場喪命，總統夫人也在槍戰中受傷。國家元首遭刺殺，海地頓時陷入混亂，黑道幫派趁虛填補權力真空，控制首都大多地區，迄今猶然。

案發後，美國和海地當局在海地和邁阿密逮捕20多人，但兩國政府到現在都查不清楚誰是主謀，14日宣布逮捕的三人犯罪詳情為何，也不清楚。

其中一名被捕的是委內瑞拉裔殷垂亞哥。(取自佛羅里達州農業和消費者事務廳)
其中一名被捕的是委內瑞拉裔殷垂亞哥。(取自佛羅里達州農業和消費者事務廳)

殷垂亞哥曾說，他不清楚刺殺案，原本的計畫只是綁架穆瓦茲，強迫他下台，改由海地裔美籍牧師伊曼紐爾‧薩農(Christian Emmanuel Sanon)出任總統。

CTU保全公司招募哥倫比亞傭兵，溫特密亞負責提供行動經費，薩農當上總統後，海地基礎設施的保全業務將全部由CTU承包。司法部說，薩農出任總統的可能性減弱後，綁架計畫轉變成行刺。

司法部上月以共謀刺殺的罪名指控現年65歲的薩農等四人，更早前，司法部已控告一名海地商人、一名哥倫比亞傭兵和一名海地前參議員涉案。

司法部 佛州 亞裔

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