健康資料醫院間分享受限 網上銷售卻可以 人民無奈

美國法律限制醫院、醫師和醫療保險 業者分享民眾的健康資訊，網路應用程式開發商卻可任意出售，新冠疫情爆發後心理治療改為線上進行，患者資料更容易在未經當事人同意甚至知情的情況下，被賣給廣告商等，這問題如何解決？

杜克大學公共政策學院13日發布研究報告指出，民眾健康資訊的市場越來越大，研究員喬安‧金(Joanne Kim)試問了一下資訊仲介商有哪些「心理健康 資料」可買，居然有11家公司回說，有各種各類的資料可供選擇。

待售的資料包括哪種抗憂鬱症 藥最多人使用？病患是否失眠或有注意力問題？甚至是否也罹患阿茲海默症或有膀胱控制的問題等。身體健康相關的資料，也一應俱全。

如果購買「套裝」資料的話，買家還可得到額外好處，例如某一郵遞區號內，有多少人罹患憂鬱症。某些更連患者姓名、地址、收入等資料都有，包括「焦慮症患者」名單，「美國臨床憂鬱症消費者」名單，甚至乾脆整理成一份電子表格，讓買家可以瀏覽部分「範本」。

該研究計畫主持人雪曼(Justin Sherman)說，這簡直就是按客戶口味推銷的健康資料市場，「這是至為敏感的資料，大部人卻懵然不知待售量有多大，而且一兩百塊錢就隨便你買。」

健康保險轉移與責任法(Health Insurance Portability and Accountability Act)不准醫院、醫生和保險業者之間隨便分享美國公民的健康資訊，卻沒規範這些資訊最終如何處理，因此軟體程式商和其他業者愛怎麼分享或銷售，都不違法。

喬安‧金說，某些仲介商會讓用戶有申訴或選擇「不參加」的機會，但因多數賣方都不說明資料來源，很多人根本就不知道自己個資已上了某些資料檔，應用程式商或販售資料的網站是否讓用戶選擇「不分享」，不得而知。很多資料商在營業方針上已表明會和廣告業或第三方「夥伴」分享。

雪曼說，心理健康資訊尤其應該小心處理，因為一旦變成公開資訊或處理不當，可能造成悲慘下場。