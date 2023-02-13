CDC調查：2021年青少女憂鬱比例創十年新高

2021年全美近五分之三青少女持續憂鬱，是青少年男孩的兩倍。（Getty Images）

美國疾病控制預防中心(CDC)13日公佈，2021年全美近五分之三青少女持續憂鬱，是青少年男孩的兩倍；三分之一青少女曾認真考慮自殺。

這項針對全美青少年進行的調查也顯示女同性戀 、男同性戀和雙性戀青少年有極高比例的暴力、憂鬱和有自殺念頭，超過五分之一受訪前一年內曾企圖自殺。

憂鬱比例創十年新高，顯示長久以來的全國憂鬱問題因疫情 而雪上加霜。

CDC青少年和學校健康計劃(Adolescent and School Health Program)負責人 埃瑟爾(Kathleen Ethier)稱，年輕人正身處危機。

「青少年風險行為調查」(The Youth Risk Behavior Survey)每兩年進行一次，最近是在2021年針對1萬7000名高中青少年調查；2011年以來，心理健康問題發生率持續上升。

紐約市威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medicine)兒科行為健康教育和整合主任格林(Cori Green)說，疫情前便存在心理健康危機，近來更多年輕患者憂鬱症 篩查呈陽性，疫情導致社會孤立、助長憂鬱症。

格林稱，男、女孩憂鬱症狀有時不同，無法在調查中充份反映，女孩常持續悲傷或絕望，這些情緒反應被包括在調查中；但憂鬱症男孩往往表現出易怒或攻擊性，卻並未在調查中被提及。

所幸，調查顯示，非法藥物使用和霸凌比例降低。

約 57%女孩和 69%男同性戀、女同性戀或雙性戀青少年過去一年至少有兩週天天感到悲傷；14%女孩和 20%男同性戀、女同性戀或雙性戀青少年表示，此生曾被迫發生性行為。

紐約州最大的醫療機構長島北岸醫院系統(Northwell Health)兒童和青少年精神病學副主席福爾納里(Victor Fornari)說，智慧型手機 2012 年問世，對青少年心理健康的全面影響仍未知，但社群媒體的使用與自殺行為和憂鬱情緒急增有關，孩子們很容易受網路霸凌和批評傷害。

福爾納里補充，近幾十年來，前往他所執業急診室的青少年急增，1982年250 名自殺青少年到急診室就診， 2010 年增加到 3000人、 2022 年更暴增至8000人，沒有足夠治療師照顧。