研究：2010校餐健康法案 有助減少肥胖

研究顯示，2010年提高學校膳食營養標準的聯邦法律可能已對減緩兒童、甚至青少年肥胖產生效果。圖為亞歷桑納州一所公校二年級生去年底在校自助餐廳選擇午餐。(美聯社)

約翰·霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)學者領導的研究顯示，2010年提高學校膳食營養標準的聯邦法律可能已對減緩兒童、甚至青少年肥胖 產生效果。

這項由社會流行病學者錢德蘭(Aruna Chandran)領導的研究針對「2010 年兒童健康、免於饑餓法」(Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010)實施前後進行比較，追蹤全美1萬4000多名5至18 歲學童的身高和體重變化。

這項研究顯示立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。兒童肥胖率已上升數十年，目前約五分之一。全美每天約3000萬兒童享用學校午餐。

這項研究13日發表於《美國醫學 會兒科雜誌》(JAMA Pediatrics) 。

有助於減緩兒童肥胖的法案由前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)倡導，是20多年來改善學校午餐的第一道法律。

這項研究於2005年1月至2016年8月法律生效前，以及法律全面實施後的 2016年9月至2020年3月間，對全美50個學童族群追蹤「身體質量指數 」(BMI，body-mass index)。

研究發現，法律實施後，BMI經年齡和性別調整後每年下降 0.041 個單位，超重或肥胖兒童比例也略降。波士頓的麻州兒童綜合醫院(Mass General Hospital for Children)營養主任費希特納(Lauren Fiechtner)說明，以10歲男孩為例，這可能意味體重減輕 1 磅。

這項研究首次發現，各種收入水平的兒童BMI都下降；此外，5 至 11 歲、 12 至 18 歲兒童的指數下降尤其顯著，錢德蘭說，較大孩子會自主買零食，體重指數還能下降簡直不可置信。

但有些專家警告勿過度解讀研究結果。密西根大學公共衛生學院(University of Michigan School of Public Health)營養科學副教授桑納維爾(Kendrin Sonneville)說，研究中的某些兒童可能未參加學校午餐、或所在學區未完全遵守營養要求。所以BMI數值略減不足以顯示兒童校餐計劃的健康和食品安全隱憂是否改善。