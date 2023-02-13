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德州擬禁中國公民買房產 華裔遊行憂「美國夢碎了」

中央社／休士頓12日綜合外電報導

在美中關係日益緊張之際，德州基於國家安全正擬議禁止中國公民購買房地產，但引起當地華裔不滿，其中有人擔憂自己的「美國夢碎了」，部分民眾發動遊行抗議。

法新社報導，約有300名示威者11日在德州休士頓唐人街遊行，高喊「停止仇恨中國人」及「德州是我們的家」。多名示威者在遊行列中穿著中國舞龍服裝，其他人則打鼓及敲著銅鈸。

他們的憤怒是因為德州議會共和黨籍參議員科爾克霍斯特（Lois Kolkhorst）的提案，此案擬禁止中國、俄羅斯、北韓和伊朗公民或企業在德州購買房地產。

23歲華裔男子李（Ly，音譯）也在這次遊行行列中，他戴帽子，用大大的皮帶扣及穿牛仔靴，看來起就是德州人，講話甚至帶有美國南方腔的鼻音。李不願透露自己的全名，稱他幾天前才取得美國公民資格。

李表示：「我是美國海軍退役軍人。我覺得軍中有許多愛國者…其中有些人可能與我有同樣的姓。而（根據這項法案）他們無法…在德州購買任何房屋、土地或房地產。這並不合理。」

50歲華裔會計師南西．趙（Nancy Zhao，音譯）則指出：「這項法律歧視一個族群，只因為（他們）所來自的地方。我們生而平等。」

美中之間因為一系列議題而緊張情勢加劇，包括台灣地位問題，以及本月稍早時中國氣球侵入美國領空的事件。

31歲華裔科學家法蘭克．溫（Frank Win，音譯）則指稱：「我工作了8年。我交了稅。你知道的，我認真工作。而我們去年7月才生了一個男孩。因此我們正考慮為他買新房。」

法蘭克．溫還說：「但如今這項法案出爐，突然之間我的美國夢全碎了。」

德州 遊行 華裔

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