囚犯器捐換減刑？ 麻州議員提案惹爭議

麻州兩名州議員共同提出一項極具爭議性法案，讓州內囚犯捐獻器官及骨髓以換取減60天至一年。圖為提案人之一的州議員茱蒂．賈西亞。(取材自LinkedIn)

麻州 兩名州議員共同提出一項極具爭議性法案，讓州內囚犯捐獻器官及骨髓以換取減60天至一年。這項提議引發了深刻的道德及法律問題，更對渴望自由的囚犯造成不當壓力。

提案人之一的民主黨 籍州議員茱蒂．賈西亞(Judith Garcia)聲稱，這個法案的目的是對健康不公平現象的回應，而這種不公平現象是源於「對黑人及棕色人種社區的不公正隔離與過度監管的惡性循環」。

她解釋，由於歧視性的隔離，將很多需要接受器官移植的非裔及西裔，排除於器捐匹配之外，導致他們輪候移植的名單較白人更長。

目前麻州有超過4600人在等候器官移植，而全國有近10萬6000人。在麻州，約有28%的人認為自己是黑人、西語裔或拉丁裔。

法案的另一發起人、民主黨籍州議員岡薩雷斯(Carlos Gonzalez)指出，這是個自願計畫，並不是交換條件，囚犯也可以在不減刑的情況下捐獻器官和骨髓。他又說麻州目前沒有禁止囚犯捐贈器官的法律。

儘管兩人將該案描述為對非裔及西裔對器官需求的回應，但批評者指法案不但與「禁止以代價來獲取人體器官」的聯邦法例有衝突，而且具有強制性和非人性化。他們也質疑監獄 內能否照顧那些捐獻器官囚犯的健康。

華盛頓的刑事司法改革倡導組織(FAMM)的主席林格(Kevin Ring) 說，提倡器官捐獻是好事，減少刑期也有好處，但將兩者捆綁在一起是有悖常理。

波士頓大學公共衛生學院衛生法、倫理與人權中心主任安納斯 (George Annas) 批評以減刑換取器官不僅不道德，而且違反聯邦法律，捐獻器官來減刑與付款減刑無區別。

南卡州2007年已試圖透過捐獻器官為囚犯減刑，但法案遭猛批評後來改為自願計畫，沒有任何減刑作為交換。 在聯邦監獄內，囚犯可以捐獻器官，但接受者只能是囚犯的家人。