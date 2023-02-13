密州否決禁孩童公開攜槍提案 共和黨眾議員僅1人投贊成票

共和黨居多數的密蘇里州眾議會日前封殺禁止孩童在公共場所公開攜槍的提案。(美聯社)

共和黨 居多數的密蘇里州眾議會日前否決禁止孩童在公共場所公開攜槍的提案。這項提案旨在對抗聖路易(St. Louis)犯罪問題，提案內容規定，兒童在沒有成年人監督的情況下，不得在公共場所公開攜槍。

提案8日在密州眾議會表決時，投票結果為104票反對，39票支持。共和黨籍眾議員 當中，只有一人為提案投下贊成票。

支持打擊犯罪提案的共和黨籍眾議員，原本也支持對未成年孩童公開持武(open carry)訂定限制的修正案。但上周在委員會討論中，一名共和黨籍眾議員主張刪除規範未成年人不得公開攜槍的條文。

共和黨籍州眾議員勞勃茲(Lane Roberts)表示：「每次我們討論到與槍枝有關的法律條款時，我們就知道共和黨陣營肯定面臨困難重重。」

修正案是由民主黨籍州眾議員巴林格(Donna Baringer)提出。她說，提案動機是因為選區內有警察 要求加強槍枝管控，以阻止「14歲青少年拿著AR-15走在聖路易街道中央」。

巴林格指出：「如今這些小孩可以更猖狂了，而且他們真的帶著槍到處走。」她說：「除非他們拿槍揮舞，而且是蓄意拿槍對人，否則我們的警察真的束手無策。」

民主黨及主張控槍人士對共和黨擋下提案提出譴責之際，共和黨籍州眾議員拉瓦斯柯(Tony Lovasco)則為共和黨的決定辯護說：「政府應該禁止的行為是直接對他人造成傷害的，而不是禁止我們懷疑情勢可能變嚴重的某些活動」

拉瓦斯柯在聲明中說：「很少人會支持禁止沒有成年人陪伴的孩童現身公共場所，可是有人也會幫如此糟糕的政策辯護，聲稱可能會有效果。為未成年兒童攜槍問題擔心是合理的，但任何為青少年犯罪提供解決之道的法案都應該審慎立法，並且尊重個人權利。」