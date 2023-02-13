家電效能新標準如上路 能源部：年省35億還能降低碳排放

能源部提出新的家電能源標準，根據計算，一台14年使用壽命的新洗衣機平均可省下295元。(美聯社)

能源部 日前提出更嚴苛的家電能源標準，包括家用洗衣機、冰箱及冷凍庫，這項已十年未更新的法規將替國人省下一年約35億元的能源及水費，同時降低有害溫室氣體的排放量。新電器標準若過關，最早可能於2027年生效。

新洗衣機平均可省295元

根據計算，一台14年使用壽命的新洗衣機平均可省下295元，一台新冰箱的使用壽命期間平均可省下130元。

然而能源部也坦承，家電公司未來三年需要投資 約20億元資金，更新產品設計及生產線以符合新規範。

能源部估計，合規成本(compliance costs)可能導致產業價值下滑15%至30%，但收益也可能大幅增長。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示：「過去40年，在國會的指示下，能源部致力提升創新，改善消費者的選擇，提高家電的效能標準，同時不犧牲國人期望的可靠性和表現。」

在「能源政策暨節約法」(EPCA)的規範下，能源部必須定期審查電器效能標準，儘管未強制，但通常會制定更嚴格的標準。

廠商和消費者成本會增加

然而家用電器製造商協會(AHAM)希望能終止每六年一次的審查，協會指出：「更嚴苛的聯邦效能標準可能增加製造商和消費者的成本，而且無法提供有意義的節能。該提案涵蓋的大部分家電現在已經以最高效能或接近的水平運作。」

「家電標準意識計畫」(ASAP)執行長德拉斯基(Andrew deLaski)表示，冰箱和洗衣機最好的機型確實更高效，但其他電器仍使用較老舊的技術，每個月產生更高額的水電費。

能源部指出，如今美國每年售出1500萬台冰箱，與1973年同類產品相比，典型新型冰箱使用的能源少75%，同時提供多約20%的儲藏空間和更多功能，這段期間能源部已三度提高冰箱的效能標準。

未來將有更多創新，能源部估計在30年期間，新的冰箱及冷凍庫標準將在全國省下最多204 億元的能源和水費，減少12%的能源使用，並減少多達1.792億公噸的二氧化碳排放。