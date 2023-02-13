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情人節巧克力「過大包裝」 有誤導消費者之嫌

編譯徐薏茹／綜合12日電
情人節將至，部分巧克力商品外表看似大份量，盒內實際上只有少少的幾顆巧克力，引發質疑。（Getty Images）
情人節將至，部分巧克力商品外表看似大份量，盒內實際上只有少少的幾顆巧克力，引發質疑。（Getty Images）

情人節將至，貨架上的巧克力商品琳瑯滿目，然而以下的情況很多人肯定不陌生，當你拆開精美的包裝準備品嘗時，外表看似大份量的盒子內實際上只有少少的幾顆巧克力，引發質疑會誤導消費者。

消費者諮詢網站Consumer World創辦人朵思基(Ed Dworsky)表示，這並非「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation)的例子，而是製造商的一種手法，略微縮減紙製品、零食及其他包裝產品，以避免原物料、勞動力及運輸成本上升時得提升產品價格，朵思基稱為「過大包裝」 (slack-fill)。

「製造商故意使用遠大於內容物分量的包裝來過度包裝產品。」朵思基表示他沒有證據表明這些盒子內的巧克力分量少於往年，但糖果公司過去因過大包裝而被指責。

根據聯邦法律，大部分包裝不允許不必要或無功能的空白空間，為了檢測過大包裝，監管機構測量包裝的容量，與內含的實際產品分量相比較，接著確認空白空間是否有保護產品的必要性或具備其他功能，例如洋芋片包裝的大半空氣。

2019年，瑞士蓮(Lindt & Sprüngli)旗下糖果製造商Ghirardelli、Russell Stover總共被處以75萬元的罰款，加州檢察官稱這兩家公司以「過大的容器」銷售某些「大部分是空的」產品，誤導消費者。

Ghirardelli和Russell Stover公司沒有承認不當行為，但同意修改或取消某些產品的包裝，Ghirardelli更改招牌的包裝，加上透視包裝，讓消費者更清楚包裝內容；Russell Stoverg生產的「惠特曼巧克力」(Whitman's Sampler)和假期禮盒52片裝系列也換上新包裝。

近年來許多糖果製造商還以健康為名義公開縮減商品尺寸。2017年，瑪氏箭牌(Mars Wrigley)、費列羅(Ferrero)、費列羅糖果公司(Ferrara Candy Company)和瑞士蓮等公司宣布將減少商品的卡路里，提供更多尺寸選擇，並在商品正面提供標籤，標示卡路里。

這一做法提升了產品透明度，但實際上，縮減糖果分量與包裝尺寸也有助於製造商控制糖果基本原料飆漲的通膨。

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