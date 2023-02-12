我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市抓非法大麻店 有如「打地鼠」遊戲

紐約皇后區森林小丘首慶農曆年 紀念外賣郎嚴志文

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

編譯羅方妤／即時報導
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華盛頓下月將迎來賞櫻季。不過，福斯新聞網報導，華府官員提醒當地居民和遊客不要穿著搶手的加拿大品牌Canada Goose外套，以免淪為搶匪目標。賞櫻景點華盛頓大學霧谷校區（Foggy Bottom campus, George Washington University）已發生兩起相關搶案。

上周發生的其中一起案件是，來自紐約的一家三口在華府杜邦圓環（DuPont Circle）遊逛，他們說自己在光天化日之下被搶匪用槍指著，強迫他們交出身上的Canada Goose外套。

受害者科夫曼（Julian Kaufman）告訴NBC：「我是住在紐約貧民區南布朗克斯（south Bronx）的律師，自認有能力面對這些事。突然有人說，『給我你的外套！給我你的外套！』，我想他是不是在開玩笑，然後他拿槍朝我揮舞，我就把外套脫下來給他。」

另一起案件則是有名學生上月被三名嫌犯包圍，在一陣拳打腳踢嚇被搶走外套。

福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。其他城市的搶匪也以此為目標，芝加哥一間Canada Goose店家上月遭破窗搶劫。當地媒體報導，自2016年以來，該品牌外套就成為芝加哥竊賊的最愛。

華盛頓下月將迎來賞櫻季，華府官員提醒當地居民和遊客不要穿著搶手的加拿大品牌Can...
華盛頓下月將迎來賞櫻季，華府官員提醒當地居民和遊客不要穿著搶手的加拿大品牌Canada Goose外套，以免淪為搶匪目標。圖為華盛頓大學學生2009年美國國家櫻花節在潮汐湖畔釣魚，湖畔種滿上千株吉野櫻。（Getty Images）

華府 芝加哥 賞櫻

上一則

科技業大裁員 國安局搶著要 「擬招募3000名」

延伸閱讀

首位「台山人」參選芝加哥11區區長 「滅火英雄」Don Don曾 選舉號#57

首位「台山人」參選芝加哥11區區長 「滅火英雄」Don Don曾 選舉號#57
芝加哥華商經貿聯合會 舉辦2023新春元宵晚會

芝加哥華商經貿聯合會 舉辦2023新春元宵晚會
活動看板／華府慈濟2/12新春祈福感恩會

活動看板／華府慈濟2/12新春祈福感恩會
華中科技大學大芝加哥地區校友會、芝加哥安徽同鄉會成功舉辦共慶佳節，共敘友情，共溫鄉情兔年新春聯歡會

華中科技大學大芝加哥地區校友會、芝加哥安徽同鄉會成功舉辦共慶佳節，共敘友情，共溫鄉情兔年新春聯歡會

熱門新聞

報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

2023-02-07 19:11
紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

2023-02-04 11:27
馬斯克經常工作到深夜、睡很少，身體經常疼痛，對他往後經營公司，已成為一大挑戰。(路透)

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

2023-02-06 09:22
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

2023-02-07 09:00
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了
AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬