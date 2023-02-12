華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華盛頓下月將迎來賞櫻 季。不過，福斯新聞網報導，華府 官員提醒當地居民和遊客不要穿著搶手的加拿大品牌Canada Goose外套，以免淪為搶匪目標。賞櫻景點華盛頓大學霧谷校區（Foggy Bottom campus, George Washington University）已發生兩起相關搶案。

上周發生的其中一起案件是，來自紐約的一家三口在華府杜邦圓環（DuPont Circle）遊逛，他們說自己在光天化日之下被搶匪用槍指著，強迫他們交出身上的Canada Goose外套。

受害者科夫曼（Julian Kaufman）告訴NBC：「我是住在紐約貧民區南布朗克斯（south Bronx）的律師，自認有能力面對這些事。突然有人說，『給我你的外套！給我你的外套！』，我想他是不是在開玩笑，然後他拿槍朝我揮舞，我就把外套脫下來給他。」

另一起案件則是有名學生上月被三名嫌犯包圍，在一陣拳打腳踢嚇被搶走外套。