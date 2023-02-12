設置2年來 肯州棄嬰箱收到首名嬰兒

美國2016年開始設立棄嬰箱，給有需要者放置遺棄的初生嬰兒。儘管這個做法引起爭議，但有些州已立法容許設置這些棄嬰箱，肯塔基州 在設置棄嬰箱兩年後收到第一個嬰兒。

「嬰兒箱安全港」(Safe Haven Baby Boxes)創始人兼執行長凱爾西(Monica Kelsey)11日表示，這名嬰兒是放置設在南部鮑靈格林市(Bowling Green)消防局的棄嬰箱內。她除了說消防部門人員在90秒內已照顧這名嬰兒外，拒絕透露更多信息。

肯州州長貝希爾(Andy Beshear)2021年簽署法案，允許在棄嬰箱內放置出生30天之內的嬰兒，棄嬰箱必須設置在每天24小時有人值班的警察 局、消防局或醫院外，並配備一個通知系統，以提醒有嬰兒已放在箱內。

迄今為止，「嬰兒箱安全港」在全國九個州共設置135個棄嬰箱，而肯州收到的棄嬰也是該組織所收到的第24名嬰兒。

與此同時，田納西州 也將於2月17日，在東部城市諾克斯維爾(Knoxville)消防局外，設置該州第一個棄嬰箱，這也是「嬰兒箱避風港」組織在全國設立的第135個棄嬰箱。

根據田州的「安全港法」(Save Haven Law)，不欲撫養嬰兒的母親，可在孩子出生兩星期內，將嬰兒放到指定設施的棄嬰箱。

在美國棄嬰是違法的，但棄嬰箱能夠把這個行為去刑事化，讓初生嬰兒送交到安全的地方。

棄嬰箱的設立一直存在不少爭議，反對者認為應該從根源來解決棄養嬰兒問題。但「嬰兒箱安全港」指出，許多年輕婦女出於恐懼和羞恥感，拒絕承認或隱瞞自己懷孕，當突然把孩子生下來時，這個棄嬰箱可以讓她們解決窘境。