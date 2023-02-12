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共和黨潛在總統參選人把學校變戰場 民主黨轟：別把政治帶進校園

編譯盧炯燊／綜合11日電
佛羅里達州州長德桑提斯曾簽署法案， 禁止從幼兒園到三年級，實施性取向及性別認同教育。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯曾簽署法案， 禁止從幼兒園到三年級，實施性取向及性別認同教育。(美聯社)

2024共和黨總統參選人提名戰即將開局，教育與學校成為各潛在參選人的戰場，所謂「親權」運動及學童的課程問題，成了他們的爭議論點。

已宣布參選的前總統川普呼籲家長選舉和解僱校長；大熱門之一的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)禁止從幼兒園到三年級，實施性取向及性別認同教育；預計下周正式宣布參選的的前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)，則把焦點瞄準在批判種族主義理論。

在去年的期中選舉裡，教育是參選人議題之一，這也給了共和黨潛在總統參選人繼續關注的理由。

根據2022年一項全國性的選民調查，有一半選民表示學校在性別認同問題上講得太多，認為講得太少的只有25%。

大約40%表示，學校對種族主義的教育太少，約33%認為學校教育得太多。

而在共和黨選民裡，高達80%的認為性別認同在學校講授得太多了。

因此各個潛在參選人不約而同關注與種族主義、性、及性教育等相關議題，顯然是投選民所好，期望在對手中脫穎而出。

但他們這種作法反而招來LGBTQ維權團體、教師工會、一些家長、關心教育者以及那些擔心系統性種族主義人士的批評；民主黨人更視之為將政治帶進學校裡。

最先把教育及學校成為戰場的是德桑提斯，去年他簽署法案，禁止對小學生實行有關性取向及性別認同的指導，甚至進一步將影響力擴大到學校董事會的競選。

川普不甘後人，最近發布一段五分鐘視頻，概述其競選活動中的「拯救美國教育並將權力交還給父母的計畫」。

正考慮參選的前副總統潘斯，也利用他組建的一個團體，號召保守派反對學校中的跨性別政策。

有民主黨人認為，這些共和黨人大談保護兒童，旨在爭取郊區婦女的支持，但能否成功實在存疑。因為她們已經遠離川普及共和黨，尤其是聯邦最高法院推翻了墮胎的憲法保護之後。

教育 共和黨 種族主義

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