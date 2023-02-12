我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

全美失業率3.5% 創下50年最低 就業卻冷熱不一

編譯潘勛／綜合11日電
全美許多州的失業率在3%以下，但全國就業市場仍出現冷卻跡象。圖為賓州匹茲堡一家商店張貼招人廣告。(美聯社)
全美許多州的失業率在3%以下，但全國就業市場仍出現冷卻跡象。圖為賓州匹茲堡一家商店張貼招人廣告。(美聯社)

勞工部公布經季節性調整的去年12月全國失業率為3.5%，與過去50年最低數字相吻合，有十來個州失業率在3%以下，但以猶他州的2.2%最低；但華爾街日報(WSJ)不忘指出，全國就業市場出現冷卻跡象，原因在聯準會一連串快速升息讓整體經濟成長降溫。

有些州失業率遠高於全國平均值，以內華達州的5.2%為最。

12月就業機會增加為兩年來最少，另有幾家雇人很多的公司大舉裁員。

穆迪分析(Moody's Analytics)機構分析師卡明斯(Adam Kamins)指出，就業市場降溫有點不太均衡，有些地方就業機會在流失，另些地方就業市場成長依然強勁。

卡明斯指出，猶他州及很多洛磯山西部(Mountain West)各州復甦真的很快；猶他這個州成長極快，州人口成長速率為全國最快之一已經好一陣子，而且把新州民吸收到高薪、白領的科技、金融產業。

南、北達科他州緊跟猶他州之後，12月失業率都在2.3%。

新墨西哥州整個2022年失業率減少2個百分點，12月失業率來到3.9%。

很多失業率下降最多的州，在2022年開年時失業率都在5%以上，新澤西及賓州名列其中。

有些州去年就業增長很大，而另些州只算勉強改善；德州佛州就業改善最大；12月德州調薪同比一年前漲5%，佛州為4.8%。全國就業率成長為3%。

卡明斯指出，在德州、佛州的城市如奧斯汀、奧蘭多，依然很吸引能遠端工作的人。大致上那些城市的住居負擔，比起昂貴的海岸城市如紐約及舊金山，要低得多。氣候較溫和也吸引勞工遷徙而來。

卡明斯指出，德州就業市場，可能也受惠於2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後，石油公司在當地展開鑽井計畫。

密西西比州2022年就業機會成長最少，整個就業人口少於120萬，增加約500個工作機會。以百分點來說，蒙大拿及北達科他兩州去年12就業成長相形前一年同比為倒數第二。

有些州去年12月底失業率遠高於全國平均值；內華達州失業率5.2%，接下來是伊利諾的4.7%、俄勒岡的4.5%。

就業 德州 佛州

上一則

共和黨潛在總統參選人把學校變戰場 民主黨轟：別把政治帶進校園

下一則

科技業大裁員 國安局搶著要 「擬招募3000名」

延伸閱讀

休士頓市長帶領華人遊行抗議排華的SB147號法案

休士頓市長帶領華人遊行抗議排華的SB147號法案
槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇

槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇
貪腐遭部下舉報 德州檢長竟用330萬公帑和解

貪腐遭部下舉報 德州檢長竟用330萬公帑和解
德州賭場合法化 共和黨議員促修州憲法

德州賭場合法化 共和黨議員促修州憲法

熱門新聞

報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

2023-02-07 19:11
紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

2023-02-04 11:27
馬斯克經常工作到深夜、睡很少，身體經常疼痛，對他往後經營公司，已成為一大挑戰。(路透)

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

2023-02-06 09:22
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

2023-02-07 09:00
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題