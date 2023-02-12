全美失業率3.5% 創下50年最低 就業卻冷熱不一

全美許多州的失業率在3%以下，但全國就業市場仍出現冷卻跡象。圖為賓州匹茲堡一家商店張貼招人廣告。(美聯社)

勞工部公布經季節性調整的去年12月全國失業率為3.5%，與過去50年最低數字相吻合，有十來個州失業率在3%以下，但以猶他州的2.2%最低；但華爾街日報(WSJ)不忘指出，全國就業 市場出現冷卻跡象，原因在聯準會一連串快速升息讓整體經濟成長降溫。

有些州失業率遠高於全國平均值，以內華達州的5.2%為最。

12月就業機會增加為兩年來最少，另有幾家雇人很多的公司大舉裁員。

穆迪分析(Moody's Analytics)機構分析師卡明斯(Adam Kamins)指出，就業市場降溫有點不太均衡，有些地方就業機會在流失，另些地方就業市場成長依然強勁。

卡明斯指出，猶他州及很多洛磯山西部(Mountain West)各州復甦真的很快；猶他這個州成長極快，州人口成長速率為全國最快之一已經好一陣子，而且把新州民吸收到高薪、白領的科技、金融產業。

南、北達科他州緊跟猶他州之後，12月失業率都在2.3%。

新墨西哥州整個2022年失業率減少2個百分點，12月失業率來到3.9%。

很多失業率下降最多的州，在2022年開年時失業率都在5%以上，新澤西及賓州名列其中。

有些州去年就業增長很大，而另些州只算勉強改善；德州 及佛州 就業改善最大；12月德州調薪同比一年前漲5%，佛州為4.8%。全國就業率成長為3%。

卡明斯指出，在德州、佛州的城市如奧斯汀、奧蘭多，依然很吸引能遠端工作的人。大致上那些城市的住居負擔，比起昂貴的海岸城市如紐約及舊金山，要低得多。氣候較溫和也吸引勞工遷徙而來。

卡明斯指出，德州就業市場，可能也受惠於2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後，石油公司在當地展開鑽井計畫。

密西西比州2022年就業機會成長最少，整個就業人口少於120萬，增加約500個工作機會。以百分點來說，蒙大拿及北達科他兩州去年12就業成長相形前一年同比為倒數第二。

有些州去年12月底失業率遠高於全國平均值；內華達州失業率5.2%，接下來是伊利諾的4.7%、俄勒岡的4.5%。