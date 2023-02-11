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9歲又209天…最長壽飼養鼠 列金氏紀錄

記者顏伶如／綜合報導
聖地牙哥野生動物園的太平洋袖珍鼠「派特」9歲又200多天，獲金氏世界紀錄認證為人類飼養的全球最長壽老鼠。（美聯社）
聖地牙哥野生動物園的太平洋袖珍鼠「派特」9歲又200多天，獲金氏世界紀錄認證為人類飼養的全球最長壽老鼠。（美聯社）

人類飼養下全球最長壽老鼠已獲金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證，是一隻生活在聖地牙哥野生動物園(San Diego Zoo Safari Park)的太平洋袖珍鼠(Pacific pocket mouse)「派特」(Pat)；牠是九年又209天之前在動物園內出生。

太平洋袖珍鼠為瀕臨絕種動物，「派特」是在動物園繁殖計畫下出生，某些太平洋袖珍鼠繁殖成功後，已被園方人員放生。

聖地牙哥野生動物園是國際聞名的動物園，但園內從來沒有動物因為高壽而創下金氏世界紀錄。

「派特」出生於2013年7月14日，是園內保育計畫所繁殖的第三隻太平洋袖珍鼠，繁殖計畫是2012年由薛爾創立。太平洋袖珍鼠是北美地區體積最迷你的老鼠，從鼻尖到尾巴末端的身長共計約四至六吋，體重只比25分美元硬幣略重一些。

金氏世界紀錄評判員艾姆皮克(Michael Empric)在動物園內舉行的頒發世界紀錄認證儀式上說，或許世界上還有其他高齡老鼠，「可是牠們並沒有出生證明」。他說：「我們需要的是檔案資料。」

艾姆皮克說，「派特」非常有活力，生活狀況非常好，看起來心情也很不錯，啃著蕎麥，接受拍照，「牠處於顛峰狀態，看到這點讓我相當開心」。

「派特」名字由來是科幻電視影集「星艦迷航記」(Star Trek)男星派屈克史都華(Patrick Stewart)，「派特」的母親則以電視女星貝蒂懷特(Betty White)的名字為名。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟恢復生態學副主任薛爾(Debra Shier)說，獲得金氏世界紀錄認證將可以讓瀕臨絕種的太平洋袖珍鼠及在南加州推動的保育計畫受到關注。

動物園 聖地牙哥 加州

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