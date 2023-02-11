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隆冬不冷 東北7州史上最暖1月 48州寫第6個最熱紀錄

記者胡玉立／綜合報導
新英格蘭所有六個州和新澤西州今年經歷了有紀錄以來最暖的1月；紐約、賓州和印第安納州則經歷史上第二暖的1月。圖為衣著輕便的民眾走過紐約市中央公園大草坪。（美聯社）
新英格蘭所有六個州和新澤西州今年經歷了有紀錄以來最暖的1月；紐約、賓州和印第安納州則經歷史上第二暖的1月。圖為衣著輕便的民眾走過紐約市中央公園大草坪。（美聯社）

儘管正值隆冬，但美國東北部大部分地區今年1月都未出現典型的低溫天氣，甚至可說沒有什麼寒意；國家海洋大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)9日報告指出，包括整個新英格蘭地區在內的七個州，都是有紀錄以來最溫暖的1月；而東北部的暖和天氣，還讓美國本土48州寫下史上第六個最熱1月紀錄。

美國本土史上最熱的六個1月，有五個發生在1990年之後，其中四個出現在2012年迄今。人為造成的氣候變化，正加劇全球氣溫上升，冬季暖得特別快。

加州的暴風雨天候，是美國東部天氣暖和的另一關鍵因素；從太平洋吸入的暖空氣席捲美國本土48州大部分地區。加州風暴襲擊，也讓今年1月寫下美國本土48州第三個最潮濕1月紀錄；有35個州降水量高於平均水平。

溫和潮濕的天氣模式助長了南部和東南部的強雷暴，導致1月出現龍捲風的次數為史上第三多。

與此同時，歐洲今年1月也異常暖和，是史上第三個最熱的1月。

1月通常是北半球極端寒冷的高峰月份，但東北部許多地方包括紐約市地區，都創下每月溫暖和少雪紀錄。NOAA分析數據發現，本土各州今年1月氣溫是史上第六高，平均華氏35.2度，較正常高出5.1度。

新英格蘭所有六個州和新澤西州都經歷了有紀錄以來最熱的1月；與此同時，紐約、印第安納、賓州都是史上第二高溫的1月。

總的來說，今年全美有27個州的1月氣溫是當地有紀錄的前五個最高溫1月，西部各州氣溫普遍接近或略低於平均，主要是因為強降雨讓陽光受限。

通常美國本土48州若傾向溫暖，阿拉斯加州就傾向寒冷，反之亦然；但今年1月並未遵循此規則。阿拉斯加州1月結束時，比平均溫度高出近九度，是該州有紀錄以來第13個最熱的1月。

新英格蘭所有六個州和新澤西州今年經歷了有紀錄以來最暖的1月；與此同時，紐約州、賓...
新英格蘭所有六個州和新澤西州今年經歷了有紀錄以來最暖的1月；與此同時，紐約州、賓州和印第安那州經歷了史上第二暖的1月。圖為民眾在陽光普下，走過中央公園的大草坪。（美聯社）

阿拉斯加州 新英格蘭 高溫

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