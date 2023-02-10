有了ChatGPT、不要元宇宙？微軟解散成立沒多久的團隊

The Information引述知情人士報導，微軟已解散四個月前成立的元宇宙團隊，約100名員工遭解僱。(路透)

The Information引述知情人士報導，微軟 已解散四個月前成立的元宇宙 團隊，約100名員工遭解僱。這個團隊當初設立的目的是為了幫助客戶在工業環境中使用元宇宙。

報導指出，微軟去年10月創立工業元宇宙核心（Industrial Metaverse Core）團隊，以協助打造在發電廠、工業機器人、運輸網路背後控制系統的軟體介面。這個團隊的成員主要由內部名稱為Project Bonsai的隊伍所組成，如今成為微軟裁員 的犧牲品。Bonsai是微軟先前收購的新創公司。

另據財星雜誌（Fortune）報導，微軟子公司GitHub和其競爭對手GitLab於9日都宣布裁員計畫，分別將裁掉10%和7%的員工。

兩家公司都沒說受影響的確切人數。截至2021年4月，GitHub員工人數為2,500人，去年聘僱逾1,000名新員工，代表這波裁員可能影響300多人。而GitHub裁員估計影響114人左右。

GitHub裁員是廣泛削減成本的計畫一環，該公司也將關閉辦公室，轉向遠距工作。

GitHub經營一個軟體團隊可以用來儲存他們應用程式開源碼的平台。該平台也託管全球很大一部分的開源碼計畫。GitHub在2018年被微軟以75億美元收購。