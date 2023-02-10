兩名替美軍打仗的墨西哥人 終獲美籍

兩名曾在美國陸軍服役的墨西哥人，赫南德茲(立者左)和康特列斯(立者右)，被遞解出境後，現在終於獲准返美，宣誓歸化入籍。(美聯社)

兩名曾在美國陸軍服役的墨西哥 人，戰後罹患創傷壓力症候群，卻被遞解回出生國墨西哥。在拜登政府努力下，目前終於取得美國國籍，歸化成美國人。

半島電視台(Aljazeera)9日報導，前陸軍士兵赫南德茲(Mauricio Hernandez Mata)曾在阿富汗作戰，他跟一位也被遞解回墨西哥的退伍軍人終於在聖地牙哥宣誓歸化為美國公民 ；他倆名列過去一年、允許重返美國的65人名單之中；拜登政府加緊努力，執行「移民 兵員及老兵倡議案」(Immigrant Military Members and Veterans Initiative)，讓曾在美軍服役、最後卻被遞解出國的人員回美。

數百名美國退伍軍人，包括一些被控酒駕或竊盜的人，這些年來被遞解出境，移民倡議人士表示，這對曾經為美國執干戈的人，是不公平的處罰。「美國公民自由同盟」(American Civil Liberties Union)表示，很多人仍在找尋法律協助，想返回美國。

41歲的赫南德茲表示，自被遞解之後，從沒想到這一天會降臨，這條道路真的很漫長，自己很高興，同樣境遇的人能再度獲得機會，待遇如同在美國出生的人、替美國打仗而該有機會的人。

1976年17歲時加入美國陸軍服役一年，現年63歲的康特列斯(Leonel Contreras)也在這次典禮上宣誓歸化；他表示，四個月前獲准返美，深覺受到上帝保佑，很高興再踏上美國土地。

兩人過去十年都住在美墨邊界的蒂華納(Tijuana)。

康特列斯在聖地牙哥以南的納雄奈爾城(National City)的理髮店工作時，被美國移民單位拘捕、遞解，此後人生永遠改變。

他繼續在蒂華納市當理髮師，因為會講英語，也在替美國公司客戶服務的客服中心找到工作，但日子過得不輕鬆。

被驅逐出美國那段期間，他的兩個兒子長大成人，現在他已當上爺爺，拿到美國公民身分，他表示往事不堪回首。