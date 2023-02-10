雅虎廣告科技部門縮編 逾2成員工將被裁

雅虎公司將裁撤超過20%的員工。(Getty Images)

Axios新聞網站報導，由於廣告科技部門將有重大調整，雅虎 公司(Yahoo)整體員工將裁撤超過20%。廣告科技部門員工超過半數將被裁員 ，裁撤人數約1600人。

報導指出，雅虎9日裁撤約1000個職位，約占旗下總人數的12%。另外預計裁撤的8%將在今年下半年完成。

多年來，雅虎一直設法與谷歌(Google)、臉書 (Facebook)母公司Meta一較高下，搶食數位廣告市場霸主地位。這波裁員等於宣告雅虎退出競爭。

雅虎執行長蘭佐內(Jim Lanzone)接受訪問時強調，這次裁員並非因為財務遭遇挑戰而是雅虎旗下「企業版雅虎」(Yahoo for Business)營利表現不佳，廣告部門將有策略調整。

蘭佐內表示，這波異動對雅虎整體營運來說，將有極大的獲利效果，可以讓雅虎轉守為攻，並且投注更多資源在獲利表現良好的項目。

Axios新聞網站分析，雅虎公司整體而言仍是賺錢的，每年業績約有80億元。

2021年，私募基金「阿波羅全球管理公司」(Apollo)以50億元價格，從威瑞信電訊(Verizon)手中購得雅虎及美國線上(AOL)。「阿波羅全球管理公司」將收購媒體統一稱為雅虎，找來蘭佐內負責管理。

受到裁員影響，名稱為「供應方平台」(supply-side platform，SSP)的雅虎廣告業務即將關閉。這項業務旨在協助數位發行業者銷售自動出現的廣告。

蘭佐內說，決定關閉而非出售「供應方平台」，部分原因是不希望被售後協議綁定只能使用原版的「供應方平台」。他說，如果能與多家不同的「供應方平台」合作，有助於雅虎創造更好的廣告收益。

蘭佐內指出，總結而論，這波調整是讓雅虎經營得以簡化，讓表現良好的項目能夠壯大，其他項目則宣告退場。