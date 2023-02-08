SpaceX星艦挑戰發射前最後關卡 9日執行靜態點火測試

SpaceX新一代火箭星艦（Starship）預定在美國時間9日執行靜態點火測試。(路透)

SpaceX 新一代火箭星艦（Starship）預定在9日執行靜態點火測試，是該公司讓星艦執行任務之前，必須通過的最後一個重要關卡，若沒有大問題，星艦可望在下月首次執行軌道任務。

彭博資訊報導，星艦1月多進行濕式演練（wet dress rehearsal，意思是除了點火之外，將整個發射流程全預演一遍）後，如今SpaceX營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）表示，靜態點火測試預定9日進行，將一次點燃超重型推進器的33個猛禽2號引擎。

這項項測試必須成功，美國聯邦航空總署（FAA）才會給予發射許可，讓星艦正式執行任務。夏特威爾表示，這項測試將為星艦「下個月左右」的軌道發射任務鋪路。

SpaceX去年幾乎所有發射任務由獵鷹九號火箭執行，而今年計劃讓超大型火箭星艦亮相。星艦目標是能載貨、最終要將人類送上更遙遠的太空目的地；SpaceX也獲得美國航太 總署（NASA）的合約，開發星艦來當作登上月球的系統，助太空人 往返月球表面。

夏特威爾表示：「獵鷹火箭從來不是建造成能載貨、快速發射」，而星艦有辦法發揮這些功能，所以若我們今年可以發射100次獵鷹，我更樂意在明年發射100次星艦。」

夏特威爾另指出，SpaceX旗下衛星網路服務星鏈（Starlink）去年出現單季現金流轉正，今年將會賺錢。