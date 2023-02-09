殺同居女友和她3名年幼子女 密蘇里州死囚伏法

密蘇里州58歲男子泰勒，因殺害同居女友和她三名年幼子女被判死刑，7日執行完畢。(美聯社)

密蘇里州男子泰勒(Raheem Taylor) 因殺害同居女友和她三名年幼子女被判死刑，7日執行完畢。泰勒是去年11月以來，在密州邦特爾(Bonne Terre)州立監獄處死的第三名死刑犯。這是美國今年第五次執行死刑；之前四次分別是在密州一次、德州兩次、奧克拉荷馬州 一次。均是以注射毒劑方式執行。

泰勒被注射了五公克的戊巴比妥(pentobarbital)，在所有動作停止前，他深呼吸了五、六次。他臨死前的最後聲明寫道，穆斯林不會死去，而是「永遠活在家人和朋友心中」，「死亡不是你的敵人，它是你的命運。期待與它相遇。和平！」

58歲的泰勒始終堅稱2004年凶案發生時自己在加州 。他的支持者包括全國有色人種促進法律協會(NAACP)、數十個民權和宗教團體以及「中西部無罪計劃」(Midwest Innocence Project)組織。但泰勒的清白主張全部遭到擱置。

聖路易斯郡檢察官 貝爾(Wesley Bell)上周拒絕泰勒舉行聽證的要求；州長帕森(Mike Parson)6日拒絕赦罪；密州高等法院同日拒絕中止行刑請求；聯邦最高法院7日也拒絕干預。

泰勒的女友安吉拉·羅伊(Angela Rowe)和她10歲、6歲和5歲的三名子女遭槍殺；屍體於2004年12月3日聖路易斯郡詹寧斯郊區被人發現。泰勒2004年11月26日飛往加州。法醫伯奇(Phillip Burch)表示，凶案可能發生在屍體被人發現前的兩到三周。

案發時的聖路易斯郡檢察官麥卡洛克(Bob McCulloch)向美聯社表示，證據顯示死者是在11月22或23日遇害，當時泰勒還在聖路易斯。泰勒被捕時，他的眼鏡被發現有羅伊血液DNA；開車載泰勒去機場的親戚看到他將槍扔進下水道；泰勒的兄弟告訴警方，泰勒承認犯行。當局認為，泰勒在激烈爭吵時射殺羅伊，然後殺死目擊的孩子們。