SpaceX已限制烏克蘭 將Starlink用於軍事

從俄烏戰爭中證實，Starlink的低軌道衛星網能在戰時通信上發揮勝過所有軍用通訊的極大效益。(路透)

SpaceX 總裁關妮．夏特威爾（Gwynne Shotwell）周三表示，SpaceX已採取措施，限制烏克蘭 將SpaceX的衛星網路服務 Starlink 用於軍事目的。

夏特威爾出席航太業場合後告訴記者：「有些事情是我們可以做，也已經做了。」她不願討論細節。

Starlink透過衛星向烏克蘭全國提供網際網路服務，在持續不斷的俄烏戰爭中發揮功用，令人印象深刻。

夏特威爾說，烏克蘭軍方將Starlink用於一般通信是被允許的，此外，Starlink提供的高速網路服務也有助於人道主義救援，將家庭和醫院聯繫起來。

去年9月，馬斯克 在一條推文中說，Starlink在設計上只用於和平用途。Starlink的服務條款也指出，提供的互聯網服務並不用於軍事行動。

Starlink的服務條款也說：「Starlink並非為攻擊性或防禦性武器或其他類似最終用途所設計或使用。」

夏特威爾在周三活動中重申了這點，她說，Starlink「從未以武器的目的發展」，並表示烏克蘭使用Starlink的方式並無協議支持。

夏特威爾說，SpaceX已留意到Starlink在烏克蘭用於無人機的報導。