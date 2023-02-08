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加州住宅鑿牆除蟲 上萬橡實傾洩而出 啄木鳥多年存糧

記者胡玉立／綜合報導
加州除蟲人員卡斯特羅在抱怨有蛆和粉蝨的客戶家中鑿出牆洞後，竟有萬顆橡實傾洩而出。原來是啄木鳥幾年來把橡實藏在屋裡「過冬」，總重約700磅。（取材自Twitter）
加州除蟲人員卡斯特羅在抱怨有蛆和粉蝨的客戶家中鑿出牆洞後，竟有萬顆橡實傾洩而出。原來是啄木鳥幾年來把橡實藏在屋裡「過冬」，總重約700磅。（取材自Twitter）

42歲的加州除蟲業者卡斯特羅(Nick Castro)，最近遇上除蟲生涯20多年來從未見過的鮮事：客戶來電抱怨家中牆上有蛆和粉蝨，他以為只是移除卡在牆內死亡動物的典型服務，但一鑿出牆洞，竟有數以千計橡實傾洩而出。原來，是啄木鳥幾年來把橡實「辛勤」藏在客戶家裡「過冬」，總數多達上萬顆，重約700磅。

「我真的嚇了一跳，還以為最多只會拿出幾把橡實，沒想到完全不是那樣，一直想，到底什麼時候才拿得完。」在加州聖塔羅莎(Santa Rosa)經營Nick's Extreme Pest Control的卡斯特羅1月底在臉書分享他和同事12月15日花了足足八個小時、為客戶解決一大煩惱的橡實照片，公司專頁收到數以百計的讚和評論。

卡斯特羅說，他高中開始從事病蟲害防治工作，看到許多動物「聰明過人」地進入人類家中取食。他曾抓過60幾隻老鼠，全都是從下水道裡竄入、咬破地板、入屋「竊取」狗食。

至於那天，他去格倫艾倫(Glen Ellen)客戶家二樓臥房，用乾牆刮刀(drywall knife)在牆上開了一個4 × 4吋的洞，橡實就從洞口宣洩而出，堆出約20呎高的小山。他和同事總共挖了三個洞釋放橡實，足足裝滿八個垃圾袋。他相信是啄木鳥將橡實陸續藏在煙囪裡至少兩到五年；其中很多橡實從牆內的空洞滑落累積，直到他們把牆鑿開了才發現。

寫過兩本關於啄木鳥書籍的西雅圖野生動物保護組織Conservation Northwest主任班尼克(Paul Bannick)說，橡實啄木鳥(acorn woodpecker)在西海岸很常見，常為過冬積聚數以千計的堅果。橡實對鳥類繁殖至關重要，因為它們可以幫助雌性啄木鳥在整個冬天保持豐滿和健康，「這是個強迫性的過程，啄木鳥一看到地上有橡實，就會盡量收集和儲存。」

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