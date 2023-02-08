12歲女和同學打架遭警跪頸上銬 父告警察、市府和學區

伊利諾州居民培瑞茲因女兒在學校和同學打架時，被警察兼職保安蓋茨修（圖）跪頸拘禁受傷，6日向聯邦法院控告警察、市府和學區。(ABC電視台畫面截圖)

伊利諾州居民培瑞茲(Jerrel Perez)因12歲女兒在學校和同學打架時，被警察 跪頸拘禁而受傷，6日向聯邦法院控告警察、市府和學區 。

自從明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察跪壓頸部致死，引發全國抗議浪潮後，警察跪壓嫌犯頸部成為一大忌諱。

培瑞茲說她女兒在威斯康辛州 基諾沙(Kenosha)上學時，被休班警員蓋茨修(Shawn Guetschow)用力過度跪壓，造成頸部長期受傷，要求法院判決蓋茨修、Kenosha市府和學校所屬學區教育委員會賠償損失和訴訟費。

學校監視影片顯示，打架女學生培瑞茲被兼職保安蓋茨修上銬押走。(美聯社)

蓋茨修下班後在林肯中學兼差保安，去年3月4日，培瑞茲的女兒在學校餐廳和人打架，監視影片顯示蓋茨修急忙趕來勸架，想把拉扯中的兩人分開，結果和培女起衝突，看似被培女打了一拳，倒地同時順勢把培女拉倒，然後迅速壓到她身上，看似用膝蓋壓著她的後頸約25秒鐘，趁這機會把她上銬帶走。

問題來了：培瑞茲的女兒是黑人，而蓋茨修是白人。

培瑞茲稱，他女兒頸部被蓋茨修膝部壓著的時候，無法呼吸。訴狀指出，受害人腦部也受到創傷，到今天都還時常會頭疼。

訴狀說，用膝蓋壓制民眾是非法的扼制行為。威斯康辛州2021年就立法禁止警察用扼頸使人不能呼吸、血液不能流通的方法逮捕人犯，除非萬不得已。其他州在佛洛伊德事件後，也紛紛制定類似法律。

但威斯康辛州法律並未制訂相關罰則，因此檢察官偵辦這類案件時，只能改用攻擊、魯莾危害等罪名起訴。不過，蓋茨修並未因此事件遭到控罪。

基諾沙市警局規定，員警不論值勤時間或非值勤時間，都要遵守逮捕人犯的政策及守則。市府和學區挨告的理由則是，沒把警員和保安訓練好。