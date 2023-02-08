曾被錢尼開槍誤擊 德州律師懷廷頓95高齡過世

2006年和副總統錢尼一起打獵，被錢尼意外擊中，頓時名滿全國的德州律師懷廷頓周末過世，享壽95歲。(美聯社)

2006年和時任副總統的錢尼一起打獵，被錢尼意外開槍擊中，頓時名滿全國的德州 律師懷廷頓(Harry Whittington)周末過世，得年95。

媒體5日起就報導懷廷頓的死訊，他太太和家庭友人、共和黨 策略師羅夫(Karl Rove)也予確認。

身材高大，衣著講究的懷廷頓直到90多歲，仍活躍於奧斯汀法律界，不受78歲時挨錢尼那一槍的影響。錢尼和他一同獵鵪鶉，一槍霰彈擊中他的頸部和身軀，碎片傷痕一輩子在身。

2018年，配合今日美國新聞網發行錢尼行傳「Vice」，懷廷頓接受訪問時表示，2006年2月中槍後，他和副總統一直保持聯繫，對錢尼毫無怨恨，「前幾個月還在奧斯汀見過他呢。」「他和我一起晚餐。」

不過，懷廷頓說，錢尼紀錄片對這場打獵烏龍事件的描述，不但「不正確」還「誤導觀眾」；「我們只是相識而已」。

槍傷出院後，他還公開向錢尼道歉，因為錢尼開了這一烏龍槍傷到懷廷頓之後，深夜脫口秀幾乎無一日饒過他，不斷拿來當作笑柄。

懷廷頓是共和黨在德州崛起的幕後功臣，1961年，詹森升任副總統後留下的參議員位置，被共和黨的陶爾(John Tower)奪得，陶爾能夠在民主黨長期霸占的地盤勝出，因為懷廷頓擔任競選總幹事。這場勝利，是美國內戰後「重建」時代(1865-1877)以來，共和黨首度在德州贏得全州的選票戰。

懷廷頓隨後獲州長克萊門茲(William Clements)任命為德州監獄 監理委員會主席，後又被布希總統任命為監理全州殯葬業委員會主席。

今日美國新聞網訪問他談槍傷事件時，他已91歲；他說，雖然老年中槍，槍傷並沒有拖緩他生活的步調。「我還是可以來去自如，身上仍有不少沉睡的彈片，有些還是得拿掉。我去看醫生的時候，他們還都想看看碎片。」