策劃攻擊電網被捕 新納粹分子及女友最高可判刑20年

新納粹分子羅素（見圖）及女友克倫達尼爾因圖謀攻擊馬里蘭州電力網路，於周末被逮捕。（美聯社）

剛出獄不久的新納粹 分子羅素（Brandon Russell）及女友克倫達尼爾（Sarah Clendaniel）因圖謀攻擊馬里蘭州電力網路在上周末被逮捕，檢警指控兩人「陰謀摧毀能源設施」，最高可判刑20年。

克倫達尼爾。（NBC電視台畫面截圖）

兩名被告6日分別在巴爾的摩和佛羅里州聯邦法院過堂。根據法庭紀錄，克倫達尼爾1月29日對一名聯邦調查局(FBI )埋伏的內線供稱，「如果我們完成我所希望做的事……那將是流傳千古的轟動事件。」該內線也和羅素談論過類似計謀。

檢方指出，兩人計畫用槍械攻擊巴爾的摩地區的五個分電站。北卡羅來州和俄勒岡州最近發生電力站遭攻擊事件，警方到現在還沒查出嫌犯是誰，國土安全部 提醒民眾，美國的重要基礎設施成為「潛在暴力犯案的目標」，全國環境面臨的威脅升高。

根據法庭檔案，克倫達尼爾談到巴爾的摩周圍有個「電力圈」，只要能在一天之內擊中其中幾處，就可「完全摧毀整個城市」。

馬里蘭地區聯邦檢察官巴榮（Erek Barron）6日在記者會上，感謝聯邦、州和地方執法官員及時阻擋這兩人的陰謀。他說，「我們團結一氣的時候，仇恨暴力就無法得逞。」

FBI巴爾的摩站探員索波辛斯基（Thomas Sobocinski）說，27歲的羅素和34歲的克倫達尼爾共謀要對電力網路造成「最大可能的損傷。」「兩名被告不光紙上談兵，還採取行動要兌現威脅，將他們的極端主義目標更往前推進一步。」

索波辛斯基說，FBI認為，這兩人的極端主義見解，背後有「種族或族群動機」。

檢方說，兩人運用公開找得到的基礎建設資訊，鎖定巴爾的摩四周五個分電站，這五個地方如果同一天遭到攻擊，會對整個能源供應網路造成「逐步加劇嚴重」的停擺。