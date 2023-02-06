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電子投計票機可靠度無統一標準 安全顧慮2024也沒轍

編譯潘勛／綜合5日電
目前政府對電子計票機的安全及可靠度並無標準，相關改善在2024年大選前也恐難完成。圖為紐約州奧伯尼一名選務人員組裝電子計票機。(美聯社)
目前政府對電子計票機的安全及可靠度並無標準，相關改善在2024年大選前也恐難完成。圖為紐約州奧伯尼一名選務人員組裝電子計票機。(美聯社)

美聯社指出，選票電子計票機近年些年引發多項投、計票爭執，開啟大門讓選舉陰謀論的人橫行，外國如俄羅斯及伊朗已表有興趣入侵這些電腦系統，但國家對電子計票機的安全及可靠度並無標準，就算馬上努力研發，可能也來不及準備好或廣獲採用，以因應2024年總統選舉。

「布瑞南司法中心」(Brennan Center for Justice) 選舉安全專家諾爾登(Larry Norden)表示，國家目前有選舉信任問題；大家愈能暢談選舉設備必須憑以測試的標準愈好，那個標準就像現不存在的認可章一樣。

投票站工作人員用計票機來查核選票。機器一般是平板或筆記型電腦，再連上有登記選民姓名、地址及選區資訊的電子名單，另些機器是透過網際網路來連結。

計票機的測試標準及認證做法已生效多年，這個過程由「美國選舉協助委員會」(U.S. Election Assistance Commission, EAC)監督。大多數州都使用聯邦流程，來確保他們的投票、計票機器安全、運作合宜。

除了用以掃描、統計選票的設備，還有眾多的科技系統在支援美國選舉；由電子計票機到選民登記數據庫，還有各種系統被用來把非正式選舉結果報知給大眾。使用的設備近年來急劇擴張。

據EAC蒐集數據，所有投票選區，在2020年近三分之一已使用電子計票機，相形下更早四年只有約18%。

這些系統碰到獨一無二的安全挑戰。2016年俄國駭客掃描伊利諾州選民登記數據庫，想找有無弱點，甚至進去過，話雖如此，後來的偵辦判定選民資料並未被操弄。2020年伊朗駭客取得機密的選民資料，再用來發送不實的電子郵件給選民，散播假消息影響選舉。

專家表示，有心人想打斷選舉過程，在美國選舉時散播紊亂，那些選務系統可能再次成為號目標。例如取得管道進入選民登記數據庫，就可以由名單刪除選民，而選民現身要投票，可能被告知不在名單上。

投票 選民登記 伊朗

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