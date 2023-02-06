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同一跑道起降僅相距75呎 奧斯汀機場2機險相撞 FAA調查

編譯徐薏茹／綜合5日電
一架西南航空班機4日在德州奧斯汀伯格斯特國際機場起飛時，與一架聯邦快遞貨機差點發生相撞意外。(美聯社)
一架西南航空班機4日在德州奧斯汀伯格斯特國際機場起飛時，與一架聯邦快遞貨機差點發生相撞意外。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)正在調查4日在德州奧斯汀伯格斯特國際機場(Austin-Bergstrom International Airport)差點釀成飛機相撞意外的航空事件，該兩台飛機彼此間的垂直距離似乎近達75呎，場面相當驚險。

FAA發言人引述初步消息稱，中部時間清晨6時40分左右，一架聯邦快遞(FedEx)貨機距離奧斯汀機場幾哩時獲准在其中一個跑道降落，貨機即將著陸前，一名塔台航管員批准另一架西南航空(Southwest)班機從同一跑道起飛。

聯邦快遞貨機飛越西南航空班機正上方時，西南航空班機仍繼續起飛，所幸聯邦快遞貨機的機長停止降落程序繼續爬升，該西南航空班機才得以安全起飛。事件發生當下的能見度很差。

西南航空發言人拒絕評論此事，將問題轉移給FAA；聯邦快遞航空發言人表示，事件發生後貨機在機場安全著陸，同樣將問題指向FAA及國家運輸安全委員會(NTSB)。

FAA、NTSB表示已經對此嚴重事件展開調查。

NTSB 4日在推特發布的一則貼文中以行業術語淡化此事件，將其描述為「涉及西南航空與聯邦快遞班機的潛在跑道入侵及飛越上空事件。」

這已經是近一個月內第二次發生類似意外，1月13日在紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)，美國航空(American Airlines)及達美航空(Delta Airlines)的飛機也差點相撞。

機場 德州 推特

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