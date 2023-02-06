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批評「假新聞」多年後 共和黨眾議員重新擁抱主流媒體

記者顏伶如／綜合報導
極端保守派聯邦眾議員喬登日前至國家廣播公司「面對新聞界」節目，為近四年來頭一回受訪。(美聯社)
極端保守派聯邦眾議員喬登日前至國家廣播公司「面對新聞界」節目，為近四年來頭一回受訪。(美聯社)

多年來，共和黨眾議員一直與主流媒體畫清界線。自從重掌眾院多數席次之後，共和黨國會議員慢慢接受主流媒體訪問。

據統計，目前任何一天裡，都有大約六名以上共和黨籍眾議員現身有線電視新聞網(CNN)、MSNBC新聞頻道接受訪問。前總統川普任內，這兩個有線電視新聞頻道不僅是保守派國會議員的拒絕往來戶，還常被扣上「假新聞」(fake news)帽子。

另外，共和黨人士也出現在網路串流新聞節目中，接受有線電視台夜間新聞節目專訪。

以上周日為例，國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目共有250萬收視群，觀眾看到極端保守派的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)近四年來頭一回受訪。美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目也看到共和黨籍聯邦眾議員受訪。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)日前在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目中，談及與拜登總統見面的討論重點。這是麥卡錫近兩年來第一次現身主流媒體傳統型周日新聞節目訪問。

眾院監督問責委員會主席、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)，則挑選電視台每天黃金時段接受訪問，尤其主攻周日。

柯默説：「我每周都接到採訪要求，本周就有三個周日節目的採訪邀約。」不過，後來由於柯默必須返回肯州，加上電視台衛星轉播車作業出現技術困難，採訪行程只好取消，但多位共和黨國會議員則分別接受主流媒體訪問。

川普任內，許多原本樂意與主流媒體打交道的共和黨人，變成盡量避免受訪，因為許多新聞與川普醜聞或國會暴動有關，都是不方便討論的話題。

共和黨 眾議員 眾院

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