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烈焰燒1夜 俄州小鎮火車出軌 千餘居民撤離

編譯盧炯燊／綜合4日電
一列貨運火車3日晚間在賓州邊界的俄亥俄州小鎮出軌並發生大火，由於列車載有危險物品，當局隨即緊急疏散附近居民。(美聯社)
一列貨運火車3日晚間在賓州邊界的俄亥俄州小鎮出軌並發生大火，由於列車載有危險物品，當局隨即緊急疏散附近居民。(美聯社)

一列貨運火車3日晚上在接近賓州邊界的俄亥俄州小鎮出軌並發生大火，直到4日早上火勢仍未撲滅，當局已發出緊急疏散命令。

鐵路運營商Norfolk Southern4日表示，有百多節列車貨運火車載運著各種貨品，從伊利諾伊州麥迪遜市(Madison)開往賓州康威市(Conway)，3日晚上9時左右途至賓州邊界附近的俄州東巴斯坦鎮(East Palestine)，其中50多節列車出軌並發生大火，暫時沒有人員受傷的報告，出軌原因也未公布。

從空中監察，出軌列車堆叠在一起，聯邦國家運輸安全委員會4日已啟動專門小組調查事件。

Norfolk Southern表示，出事火車其中20節列車指定運載危險物品，即可能造成任何危險的貨物，例如易燃物、可燃物或造成環境風險等。

巴勒斯坦鎮鎮長康納韋(Trent Conaway)說，由於火車載有危險物品，因此宣布該鎮進入緊急狀態及發出疏散令，方圓一哩範圍內的空氣質量也受到監測。

康納韋說，東巴勒斯坦鎮約有居民4800人，其中1500人已經疏散，Norfolk Southern已設立一個救援中心，向受影響的居民發出相關信息。

有關官員們一再敦促民眾不要來到現場，指這不僅危及自己，還會危及緊急救援人員；同時提醒居民可能會聽到大火引起的爆炸聲。

官員說，消防人員抽取河溪的水用於救火令河水變色，但這些飲用水仍然安全。

據悉，火車載有化學物品氯乙烯，這種化學品用於製造各種塑料製品，燃燒時釋出的濃煙及物質，會增加肝癌和其他癌症的風險。

消防隊長德拉比克(Keith Drabick)表示，火車運載氯乙烯正是他們最為擔心之處，為此救援人員會與火車保持距離。火車可能還載有其他化學物品，他們會向Norfolk Southern索取貨物清單藉以釐清。

一列貨運火車3日晚上在俄亥俄州東巴斯坦鎮出軌並發生大火，當局已發出緊急疏散命令。...
一列貨運火車3日晚上在俄亥俄州東巴斯坦鎮出軌並發生大火，當局已發出緊急疏散命令。（美聯社）
一列貨運火車3日晚上在俄亥俄州東巴斯坦鎮出軌並發生大火，當局已發出緊急疏散命令。...
一列貨運火車3日晚上在俄亥俄州東巴斯坦鎮出軌並發生大火，當局已發出緊急疏散命令。（美聯社）

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