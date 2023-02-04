2001至2003年配備高田安全氣囊汽車 官方警告勿駕駛

以汽車碰撞後高田氣囊會爆炸傷人為由，國家公路交通安全管理署呼籲在修復前，「切勿駕駛」2001年至2003年配備高田氣囊充氣裝置的汽車。圖為拆除之高田安全氣囊。 (路透)

國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)3日針對2001年至2003年配備高田(Takata)安全氣囊充氣裝置的汽車 發出「切勿駕駛」警告；因這些氣囊有高達50%機率在碰撞時會爆炸並射出碎片，可能導致駕駛者及乘客死亡或重傷。

這些被點名的汽車以本田 (Honda )數量最多。本田公司和美國政府敦促全國約8200輛舊車車主，在換掉危險安全氣囊以前，不要駕駛這些車輛。

NHTSA表示，本田和它旗下品牌Acura，此前曾召回配備高田氣囊車輛，但紀錄顯示還有部分被點名車輛未進行維修。本田已更換了99%危險氣囊。

潛在安全氣囊風險的車款包括2001和2002年Honda Accord和Civic、2002 Honda CR-V和Odyssey SUV、2003 Honda Pilot、2002和2003年Acura 3.2 TL及2003年Acura 3.2 CL。車主可上網https://www.nhtsa.gov/recalls 輸入17位數車輛識別碼，查看自己的汽車是否在召回範圍內。

NHTSA代理局長卡爾森(Ann Carlson)聲明指出，「這些氣囊已有20年之久，即使輕微碰撞也有一半機率會爆炸。今天就安排免費維修，以免為時已晚。」

自2009年以來，高田安全氣囊爆炸已在全球造成至少33人死亡，其中有24人在美國。美國約有400人因此受傷，澳洲和馬來西亞也有死傷個案。

本田表示，它已透過郵寄、電郵、電話和家訪，聯繫車主超過1800萬次；本田強調維修免費，還可提供零件；必要時會提供免費拖車和代步車輛。

高田氣囊潛在危險故障是美國歷來最大規模的汽車召回案，迄今至少召回6700萬個高田氣囊；全球共召回約1億個高田氣囊。日本高田公司已因此破產。