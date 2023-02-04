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小牌女演員聯手髮型師 涉謀害富醫盜取逾300萬元

編譯彭尚興／綜合3日電
女演員安娜·摩爾 (左)和髮型師佛列斯(右)被控用毒品謀害一個名醫後，盜取至少300萬元；兩人已被捕並遭控罪。(取材自紐約時報推特)
女演員安娜·摩爾 (左)和髮型師佛列斯(右)被控用毒品謀害一個名醫後，盜取至少300萬元；兩人已被捕並遭控罪。(取材自紐約時報推特)

加州一位名不見經傳的女演員和一名髮型師，聯手詐騙一名中年富醫，取得對方信任，以照顧被害人生活起居為由，搬進他的豪宅，餵以大麻和各式毒品，並騙走至少300萬元。最後這名醫師離奇死亡，家屬對這對男女提出告訴。

據聯邦司法部公布的起訴書，兩名被告分別是39歲的安娜·摩爾(Anna Moore)和46歲的安東尼·佛列斯(Anthony D. Flores)，別名安東·大衛(Anton David)。摩爾是演員，曾在多部電視影集和電影中客串，但缺乏代表性作品，另外身兼瑜珈教室負責人；佛列斯是髮型師，同時經營一家洗窗公司。

兩人各被控以詐欺、洗錢和盜用身分等12項罪名；每項罪名最高刑期分別從2年至20年不等，分開執行。

死者為一名善於投資理財的眼科醫師，身家價值超過6000萬元，但因罹患精神疾病，逐漸失去自理生活能力。由於僅有的家屬，母親和一位姊妹遠在佛州，單獨居住的他在2015至2017年間，曾數度被強制送醫。為保護被害人家屬，司法部並未公布死者姓名。

2017年6月23日，兩名被告在加州威尼斯(Venice)一家冰淇淋店認識當時56歲的死者，三人相談甚歡，不久之後便相約同遊北加州。又過了一周，兩人免費住進了死者位於馬里布(Malibu)的濱海豪宅。

從此之後，這對二人檔便不斷竊取死者的金錢，總計超過300萬元。這些錢都被揮霍在奢華生活和名貴物品上，另外還被用來支付他們所經營公司的員工薪水。兩名被告還逐漸切斷死者與母親和姊妹的聯繫，將他與外界隔絕。

當年9月，死者突然發生嚴重精神崩潰，導致被捕並關入洛杉磯郡監獄。之後，兩名被告說服死者簽屬授權書，將財務控制權交給他倆。

2018年5月23日，佛列斯讓死者服用LSD迷幻藥後，登入他的帳戶，盜領了200萬元。隔天，佛列斯又為死者注射了毒品K他命(ketamine)。

25日，死者下達逐客令，兩名被告搬進豪華旅館，從網路上透過早已安裝好的遙控監視器，看著死者健康情形逐漸惡化。兩天之後，這名醫師宣告過世。兩名被告隨即搬回豪宅，繼續從死者帳戶盜領現金，並要求遺產管理人尊重死者心願，將房屋及三分之一的財產過戶給他們。

這時候家屬才發現情況不對，提出告訴。佛列斯於上周在加州佛萊斯諾(Fresno)被捕，否認各項指控，拒絕認罪；摩爾是1月31日由墨西哥返回美國時，在德州休士頓機場遭到逮捕。

加州 司法部 毒品

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