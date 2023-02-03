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憂肥胖「氾濫」 美學童餐點限糖限鹽 規定逐年趨嚴

記者張聲肇／即時報導

美國政府擔心肥胖等飲食引發的疾病日趨嚴重，3日宣布更加嚴格的學童餐點營養標準，將逐年提出限糖限鹽並著重全穀類的新規定。

最新公布的健康指南是「飢餓、營養與健康全國策略」的一環，主要為了解決日益嚴重的兒童肥胖症問題。

2024年秋季起，學校餐廳的米麵食須以全穀類為主，但偶而會夾雜些較不健康的高級白麵粉食品，如義大利麵和白麵包。

2025年秋季開始，高糖分食品如甜優格、甜麥片的糖分要限量，學校每周早午餐的鹽分含量也要減10%。加味牛奶如巧克力牛奶的添加糖分也要降低，隨後幾年將陸續宣布更低的糖分和鹽分含量。

根據疾病防治中心(CDC)數據，兒童肥胖率過去30年來增加了兩倍，每5名兒童和青少年中，就有1名體重過重到了肥胖的地步，也就是說1470萬2歲到19歲的美國人，肥胖者達五分之一。

美國小兒科學會指出，肥胖症是最常見的兒科長期疾病，和高血壓、睡眠呼吸中止、糖尿病、肝肥大和憂鬱症都息息相關。CDC資料顯示，2001到2017年，20歲以下罹患2型(非先天性)糖尿病的人增加了95%，營養失衡是造成2型糖尿病的一大風險因素。

農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)說，若要達成拜登政府2030年前終結飢餓、降低飲食相關疾病的施政目標，「我們大家必須加強支持兒童健康，許多孩子吃進肚子的營養不是他們所需要的，飲食相關疾病不斷增加。」

拜登政府的做法大致延續歐巴馬時期的政策，要求學校餐廳在菜色當中增加水果與蔬菜，只提供脫脂或低脂牛奶，絕對不准有反式脂肪，鹽量要減少，全穀類食品則要增加。

川普接任後，不理會歐巴馬這一套，說兒童不喜歡吃的話，再健康的食物都沒用，他的農業部長普度(Sonny Perdue)以食物浪費太多、許多餐飲業者不願提供學校伙食為由，廢棄歐巴馬政策。

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