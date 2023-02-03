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中國養女告養父母 稱關地牢多年被當奴隸 還用狗鍊栓住

記者顏伶如／綜合報導
湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)
湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

中國出生、童年時期被美國父母收養的新罕布夏州19歲少女奧莉維亞‧艾特寇卡提斯(Olivia Atkocaitis)，本周向梅瑞麥克郡高等法院(Merrimack County Superior Court)遞狀控告養父母，聲稱自己成為養父母的「奴隸」，被關在地牢多年，但政府機關卻因為她是少數族裔而忽略她的求助。

同被列為被告的還包括州政府兒童保護機關、學區、新波士頓市(New Boston)警察局，還有麻州一所領養機構觸犯美國憲法第13修正案廢除奴隸及強制勞役規定。

奧莉維亞是在2004年被養父母從中國領養，當時她只有一歲兩個月大；新罕布夏州地方電視台WMUR報導，奧莉維亞在訴狀中說，她從三歲起便遭到養父湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(Thomas Atkocaitis)與養母狄妮斯‧艾特寇卡提斯(Denise Atkocaitis)虐待，包括用狗鍊栓在金屬欄杆上。

奧莉維亞表示，養父母在家裡地下室打造面積大約八呎見方的地牢(dungeon)，做為她生活的場所，被關長達數年。她說，地牢只有一扇窗，窗口加裝鐵條，上廁所則使用水桶，臭氣沖天。

艾特寇卡提斯夫妻育有三名親生子女，位於新波士頓市的4300平方呎住家有四個房間，占地27英畝，緊臨州政府管轄森林。

奧莉維亞在訴狀寫道，童年時期多次逃家，但後來都被警察帶回交給養父母。

2011年，艾特寇卡提斯夫妻的一名子女向學校主管通報指出，當時八歲的奧莉維亞在家裡經常沒飯吃，遭到鞭打且被推下樓梯。校方通知新波士頓市警察局及新罕布夏州兒童青少年及家庭保護局(Division for Children, Youth and Families，DCYF)，但保護局人員只將提出檢舉的艾特寇卡提斯親生小孩帶走安置。

奧莉維亞直到2018年才得以逃脫，艾特寇卡提斯夫妻後來遭到危害兒童、限制罪刑事重罪起訴，並且已經認罪。

新罕布夏州 警察 波士頓

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