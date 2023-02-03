邊疆航空夏季無限遊機票399元 機場稅、行李託運另計

邊疆航空推出夏季399元「吃到飽」機票，但託運行李等費用需另計。(美聯社)

邊疆航空公司(Frontier Airlines)推出夏季無限暢遊機票，399元讓購票人從5月2日盡情飛到9月30日，但機場 稅、行李託運等另計，限18歲以上成年人購買使用，15歲以下兒童有15歲以上的人陪同旅行也適用。

購買「狂野夏季周遊票」(GoWild! Summer Pass)的旅客，搭乘國內線至少必須在出發前一天訂位並確認，國際航線 則要提前10天。每段航程只需再付一分錢，以及相關稅金和費用；託運行李、特別選座等服務費用另計。飛行哩程不能積點，也不會因為飛多了升等為VIP會員。

今年夏季下列「特殊時段」可能訂不到機位：包括5月25、26、29日；6月29、30日；7月1至5日和8、9日；9月1和4日。明年的特殊時段也已公布，請上網查詢。

399促銷價票數量有限，一旦購買，不能轉讓，除非客戶取消，每年自動延展。該公司另外也推出1299元的促銷年票。

邊疆航空資深副總裁蕭茲(Daniel Shurz)說，對行程彈性的人而言，這是他們飛到夠、飛到飽的絕佳機會，要到海灘吸收黃金陽光、探索國家公園、到不同都市觀光 ，狂野夏季周遊票不會讓你失望。

該公司目前營運網包括100多個目的地，5月初還將增闢美國本土到波多黎各的多條直飛航線，包括從巴爾的摩/華盛頓國際機場、克里夫蘭霍普金斯國際機場、芝加哥中途國際機場、達拉斯/福和市國際機場，以及和底特律都會韋恩郡機場都將航班往返波多黎各的聖胡安(San Juan Airport)國際機場。丹佛和聖胡安之間，則需要中途轉機場。5月25日起，邊疆也將推出墨西哥坎昆和聖胡安之間直飛班機。

此外，邊疆航空從5月4日起，也將增加佛州坦帕國際機場和波多黎各島阿瓜迪亞機場以及奧蘭多和蓬塞(Ponce)間的直飛服務。