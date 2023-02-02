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藥物折扣平台GoodRx分享客戶資料 罰款和解

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
醫療保健公司GoodRx Holdings已經同意，為與Google、臉書等公司分享私人健康資訊而未告知客戶一事，支付150萬美元達成庭外和解。(網頁截圖)
醫療保健公司GoodRx Holdings已經同意，為與Google、臉書等公司分享私人健康資訊而未告知客戶一事，支付150萬美元達成庭外和解。(網頁截圖)

美國聯邦貿易委員會今天表示，醫療保健公司GoodRx Holdings已經同意，為與Google臉書等公司分享私人健康資訊而未告知客戶一事，支付150萬美元達成庭外和解。

路透報導，根據和解條款，GoodRx將被禁止與其他公司分享用於廣告的用戶健康資料。

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）消費者保護局（Bureau of Consumer Protection）局長萊文（Samuel Levine）在聲明中說：「數位醫療照護公司與行動應用程式（App）不該利用消費者極敏感且私密的可辨識健康資訊來牟利。」

GoodRx提供藥品折扣，但也會從用戶及其藥物福利管理者收集健康資訊，過去6年有超過5500萬人使用其網站或App。

聯邦貿易委員會表示，GoodRx承諾用戶，永遠不會與廣告商分享健康資訊，但卻將資訊提供給Google、臉書（Facebook）與績效型行銷技術公司Criteo等公司。

GoodRx聲明指出，早在聯邦貿易委員會3年前展開調查之前，GoodRx即已解決此事。

「我們不苟同聯邦貿易委員會的指控，也不承認有做錯什麼，達成和解是為了避免冗長訴訟耗費的時間和金錢。」

聯邦貿易委員會表示，這是首次根據委員會健康資訊外洩通報規則（Health Breach Notification Rule）達成的和解。

聯邦貿易委員會指出，根據和解內容，GoodRx也必須設定留存個人與健康資料的時間限制，並公開發布保留時程。

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