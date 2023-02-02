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佛洛伊德命案未定罪被告亞裔警 交法官裁決

編譯陳韻涵／綜合1日電
非裔男子佛洛伊德2020年遭白人警察以膝蓋壓頸致死案，涉案四名警察當中，僅剩亞裔員警邵都(圖)尚未被定罪。(美聯社)
非裔男子佛洛伊德2020年遭白人警察以膝蓋壓頸致死案，涉案四名警察當中，僅剩亞裔員警邵都(圖)尚未被定罪。(美聯社)

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年遭白人警察以膝蓋壓頸致死案，涉案四名警察當中，僅剩亞裔員警邵都(Tou Thao)尚未被定罪。他的辯護律師在法律文件中重申被控協助與教唆謀殺和過失殺人的邵都無辜，必須被宣告無罪；邵都未選擇出庭接受陪審團受審，全案將交由法官裁決。

2020年5月25日，明尼蘇達州明尼亞波利斯市一家便利商店打911報警稱佛洛伊德用20元假鈔買菸，警察獲報抵達現場，白人警察沙文(Derek Chauvin)跪在佛洛伊德的頸部導致他死亡。

邵都在案發時，阻止旁觀者高喊佛洛伊德需要醫療協助，是四名遭刑事指控的員警中，尚未面臨判決的最後一人。

1月31日是檢察官和辯護律師提交書面辯詞的最後期限，檢察官表示，邵都任警九年，「沒有英勇事蹟，也未展現同情」，有辱他接受的訓練。 

涉案的三名員警被控州與聯邦罪刑，均已判刑定讞，僅沙文的謀殺罪還在上訴。

邵都被控協助和教唆謀殺和過失殺人罪，而他選擇由明尼蘇達州亨內平郡法官卡西爾(Peter Cahill)基於各項證據裁量他是否有罪，而非出庭受審。 

邵都和其他三名認罪的同事不同，他始終堅稱清白，去年8月拒絕認罪協議，稱「若認罪便是說謊」。

邵都的律師保羅(Robert Paule)在結辯書中寫道，明州未能釐清疑慮，邵都明知沙文犯罪，而邵都無意出手阻止。

保羅寫道，「佛洛伊德的死是悲劇，但慘死的事實並不能轉換為犯罪行為。邵都是無辜的，因為他無意採取特別行動協助犯罪，邵都的一舉一動都是依據明州警察局的訓練。」

保羅指出，邵都「合理相信」，佛洛伊德經歷有爭議的「興奮型譫妄」(excited delirium)症狀，而邵都在現場的處置是希望幫助佛洛伊德更快取得醫療協助，就他所受的訓練認知，興奮型譫妄是危及性命的徵兆。

保羅補充道，邵都並沒有察覺到佛洛伊德停止呼吸或脈搏不再跳動。

佛洛伊德 警察 明州

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