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神秘「漩渦」穿越夏威夷夜空？研究人員相信跟「這件事」有關

編譯周辰陽／即時報導
夏威夷州最高的茂納凱亞火山山頂一具攝影機1月18日拍到神秘漩渦穿越夜空的影像，研究人員相信此事跟SpaceX在佛州用火箭發射軍用GPS衛星有關。（美聯社 / NAOJ & Asahi Shimbun）
夏威夷州最高的茂納凱亞火山山頂一具攝影機1月18日拍到神秘漩渦穿越夜空的影像，研究人員相信此事跟SpaceX在佛州用火箭發射軍用GPS衛星有關。（美聯社 / NAOJ & Asahi Shimbun）

美聯社報導，夏威夷州最高山山頂一具攝影機前陣子拍到了神秘漩渦穿越夜空的景象。研究人員相信，這個現象跟SpaceX公司當時發射軍用GPS衛星有關。

根據報導，位在夏威夷茂納凱亞火山（Mauna Kea）山頂的日本國立天文台昴星團望遠鏡（Subaru telescope）外一具攝影機於1月18日拍到了這個現象。從縮時影片可見，一個白色球體穿越天際時旋轉開來，接著形成了一個漩渦，然後逐漸變淡與消失。

影片來源：聯合新聞網

日本國立天文台夏威夷觀測所研究人員田中壹表示，自己當天晚上正在處理其他工作，並沒有立刻看到此一景象。不過，有位在YouTube收看「星空ライブカメラ」直播的觀星者透過訊息傳送應用程式「Slack」發來了漩渦截圖，「當我打開Slack，這就是我所看到的。對我來說，這是一個瞠目結舌的事件」。

根據報導，SpaceX於1月18日上午自佛州卡納維爾角太空軍基地發射了一顆軍用衛星，夏威夷夜空的神秘漩渦位置符合獵鷹9號火箭發射後第二級預計將出現的地點。SpaceWeather.com推測，神秘漩渦來自於獵鷹9號第一級下降時排出的燃料。

田中壹在2022年4月看過類似的漩渦，也是在SpaceX發射火箭之後，但當時的漩渦更大、更微弱。SpaceX沒有回應請求置評的電郵。

夏威夷州 SpaceX 攝影

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