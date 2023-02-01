神秘「漩渦」穿越夏威夷夜空？研究人員相信跟「這件事」有關

夏威夷州最高的茂納凱亞火山山頂一具攝影機1月18日拍到神秘漩渦穿越夜空的影像，研究人員相信此事跟SpaceX在佛州用火箭發射軍用GPS衛星有關。（美聯社 / NAOJ & Asahi Shimbun）

美聯社報導，夏威夷州 最高山山頂一具攝影 機前陣子拍到了神秘漩渦穿越夜空的景象。研究人員相信，這個現象跟SpaceX 公司當時發射軍用GPS衛星有關。

根據報導，位在夏威夷茂納凱亞火山（Mauna Kea）山頂的日本國立天文台昴星團望遠鏡（Subaru telescope）外一具攝影機於1月18日拍到了這個現象。從縮時影片可見，一個白色球體穿越天際時旋轉開來，接著形成了一個漩渦，然後逐漸變淡與消失。

影片來源：聯合新聞網

日本國立天文台夏威夷觀測所研究人員田中壹表示，自己當天晚上正在處理其他工作，並沒有立刻看到此一景象。不過，有位在YouTube收看「星空ライブカメラ」直播的觀星者透過訊息傳送應用程式「Slack」發來了漩渦截圖，「當我打開Slack，這就是我所看到的。對我來說，這是一個瞠目結舌的事件」。

根據報導，SpaceX於1月18日上午自佛州卡納維爾角太空軍基地發射了一顆軍用衛星，夏威夷夜空的神秘漩渦位置符合獵鷹9號火箭發射後第二級預計將出現的地點。SpaceWeather.com推測，神秘漩渦來自於獵鷹9號第一級下降時排出的燃料。

田中壹在2022年4月看過類似的漩渦，也是在SpaceX發射火箭之後，但當時的漩渦更大、更微弱。SpaceX沒有回應請求置評的電郵。